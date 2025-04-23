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بالفيديو اشتباكٌ ضارٍٍ من نقطة صفر بين مقاوم وجنود الاحتلال في أحد المنازل بمدينة غزَّة

23 ابريل 2025 . الساعة 10:40 بتوقيت القدس
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اشتباكٌ ضارٍٍ من نقطة صفر بين مقاوم وجنود الاحتلال في أحد المنازل بمدينة غزَّة

أظهر مقطع فيديو، لحظة وقوع عدد من جنود الاحتلال "الإسرائيلي" في كمين داخل منزل في قطاع غزة.

ونشر جنود الاحتلال مقطع الفيديو سُرّب من كاميرا تسجيل محمولة على رأس أحد الجنود، خلال اشتباك من نقطة صفر بين مقاومين، وجنود الاحتلال داخل أحد المنازل في مدينة خانيونس إبان الاجتياح البري في كانون أول 2024.

وسقط أحد الجنود أرضاً بعد إصابته، فيما بدت مشاهد الارتباك والخوف التي عاشها الجنود، وصراخهم وهروبهم بعد اكتشافهم وجود أحد المقاومين داخل المنزل، وإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم ونصب الكمائن، وإيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في كافة مناطق التوغل بقطاع غزة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #اشتباكات مسلحة #عمليات القسام #طوفان الأقصى

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