الصِّحَّة: تضرُّر قسم العناية المركزة ومنظومة الطاقة البديلة عقب قصف الاحتلال مستشفى الدرة للأطفال

استنكرت وزارة الصحة بغزة، استهداف الاحتلال "الإسرائيلي" لمستشفى الدرة للأطفال شرق مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنّ القصف ألحق أضراراً كبيرة بقسم العناية المركزة ومنظومة الطاقة البديلة داخل المستشفى.

وأشار إلى أنّ الاحتلال لا يكتفي بمنع الدواء والغذاء عن أطفال غزة، بل يُمعن في حرمانهم من حقهم في الحياة.

وطالبت وزارة الصحة مطالبتها للجهات المعنية بتوفير الحماية للمؤسسات الطبية وتجريم ممارسات الاحتلال بحقها.

ويستهدف الاحتلال بقصف متواصل المستشفيات في القطاع، إذ أصبحت المستشفيات العامة الثلاثة في شمالي قطاع غزة، وهي: كمال عدوان، وبيت حانون، والإندونيسي خارج الخدمة، بسبب تصاعد عدوان الاحتلال، كما تعمل الآن 14 مستشفى فقط من أصل 36 في غزة جزئيا، وتواجه نقصا حادا في الإمدادات، بحسب ما أفادت به الوزارة في وقت سابق.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 18 مارس/ آذار الماضي، استئناف حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة، بعد خرقه اتفاق وقف إطلاق النار، وارتكابه مجازر دامية بحق المواطنين مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، ومشددًا حصاره الخانق على القطاع.



المصدر / فلسطين أون لاين