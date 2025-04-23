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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

23 ابريل 2025 . الساعة 09:23 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء،المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظَّموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وتواصل شرطة الاحتلال إجراءات التشديد على دخول المصلين الوافدين للمسجد، وتدقِّق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وتتواصل الدعوات لتكثيف الرباط وحشد أكبر عدد ممكن من المرابطين في المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات المستوطنين.

ودعت إلى توحيد الجهود في مواجهة المخطط التهويدي الذي يستهدف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

المصدر / وكالات
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#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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