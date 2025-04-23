"من بينهم الأسيرة المُحرَّرة حنان البرغوثي".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية، تركزت في بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من أهالي بلدة كوبر، خلال اقتحام البلدة الذي استمر لعدة ساعات، حيث احتجزت العشرات من الشبان، وقامت باستجوابهم.

وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة المحررة حنان البرغوثي، فيما تم تحويل منزل الأسير المحرر في صفقة التبادل الأخيرة، والمبعد إلى الخارج نائل البرغوثي، إلى ثكنة عسكرية ومركز للتحقيق.

وفي سلواد، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: رسلان احمد رسلان الطويل، وبراء جميل مرعي حامد، بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

كما اعتقل الاحتلال الشاب حمزة ليمون بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه في قرية المزرعة الشرقية شرق رام الله.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رضا عبيد بعد مداهمة منزله في بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة.

وفي الخليل، احتجزت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، عشرات المواطنين وأخضعتهم لتحقيق ميداني خلال اقتحامها بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وانتشرت في كافة أحياء البلدة وفي محيط منازل المواطنين وداهمت عددًا كبيرا منها، واحتجزت العشرات من المواطنين في ديوان أحد العائلات، بعد أن حطمت بوابته وحولته إلى مركز تحقيق ميداني.

كما اقتحمت تلك القوات مركز الطوارئ التابع لبلدية الظاهرية واعتدت على من فيه من طواقم طبية ومرضى، كما وحطمت بعض محتوياته.

المصدر / وكالات