تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025

يستمر تأثُّر الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، بمنخفض جوي خماسيني، حيث يطرأ ارتفاعاً طفيفاً آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود 13-15 درجة.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائماً بسحب متوسطة وعالية وحاراً بشكل لافت ومغبراً، وتهب رياح نشطة، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس دافئاً ومغبراً وتنشط الرياح.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا يوجد فرصة لسقوط أمطار.

- الأجواء نهاراً: حارة ومغبرة.

- الأجواء ليلًا: دافئة.

- سرعة الرياح: خفيفة وتنشط على فترات.

والله تعالى أعلى وأعلم.



المصدر / فلسطين أون لاين