فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصِّحَّة: تضرُّر قسم العناية المركزة ومنظومة الطاقة البديلة عقب قصف الاحتلال مستشفى الدرة للأطفال

"الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة.. مجزرةُ دامية في مدرسة إيواء شرق غزَّة وقصفٌ متواصل على خانيونس ورفح

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

"من بينهم الأسيرة المُحرَّرة حنان البرغوثي".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025

"فضيحة مدوِّية".. كيف تورَّطت فرنسا مع الاحتلال في تنفيذ خطَّةٍ لمحاولة "تهجير كفاءات من غزَّة"؟

كيف علَّقت حماس على اجتماعات المجلس المركزي في رام الله؟

"عقب رصد صاروخ يمني".. صافرات الإنذار تدوي في مناطق واسعة بالأراضي الفلسطينية المُحتلَّة

الأونروا تعلن بدء الدورة التعليمية الثانية عن بعد 2024/2025 وتوضح الفئات المستهدفة

كتائب القسام تنعى القيادي بالجماعة الإسلامية في لبنان حسين عطوي

"اجتماعٌ بعد عامٍ ونصف من الإبادة على غزَّة"

كيف علَّقت حماس على اجتماعات المجلس المركزي في رام الله؟

23 ابريل 2025 . الساعة 08:45 بتوقيت القدس
...
كيف علَّقت حماس على اجتماعات المجلس المركزي في رام الله؟

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، في هذا التوقيت الحرج، يمكن أن يشكّل فرصة حقيقية لبناء موقف وطني موحّد، لمواجهة سياسات الإبادة الجماعية التي يواصلها العدو الصهيوني ضد أهلنا في قطاع غزة، وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري في الضفة الغربية والقدس.

وقالت حماس في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إنّ هذا الاجتماع  جاء بعد أكثر من عام ونصف على اندلاع الحرب الصهيونية الشرسة، وبشكل ناقص لا يعبّر عن الإجماع الوطني، ولا يشمل جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني، يجب أن يرتقي إلى مستوى تضحيات شعبنا، ويعبّر عن طموحاته وآلامه، من خلال قرارات مسؤولة وشجاعة لوقف الحرب، وإعادة الاعتبار للموقف الفلسطيني الموحّد في الدفاع عن الحقوق الوطنية.

ودعت إلى تفعيل القرارات السابقة للمجلس المركزي، وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني، وقطع العلاقات مع العدو الصهيوني، وتصعيد المقاومة الشعبية والسياسية ضد الاحتلال ومشاريعه التهويدية والاستيطانية، التي تستهدف تحويل الضفة إلى كنتونات مفككة ومنزوعة السيادة.

كما طالبت حماس أعضاء المجلس المركزي بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية، ورفض الوصاية المفروضة على الحياة السياسية الفلسطينية، واتخاذ قرار جاد بتفعيل منظمة التحرير وإعادة بنائها على أسس الشراكة والتمثيل الحقيقي، وتحريك الملفات القانونية في المحاكم الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه، وتوفير كل أشكال الدعم والإسناد لأهلنا في قطاع غزة الذين يواجهون حرب إبادة وتجويع. 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #اجتماعات المجلس المركزي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة