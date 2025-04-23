"الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة.. مجزرةُ دامية في مدرسة إيواء شرق غزَّة وقصفٌ متواصل على خانيونس ورفح

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 18 مارس/ آذار الماضي، استئناف حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة، بعد خرقه اتفاق وقف إطلاق النار، وارتكابه مجازر دامية بحق المواطنين مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، ومشددًا حصاره الخانق على القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أمس الثلاثاء، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,890 شهيدا 4,950 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51,266 شهيدا و116,991 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق قطاع غزة.

ارتقى 10 شهداء وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، في قصف مسيرة الاحتلال خيمة تؤوي نازحين، داخل مدرسة يافا في حي التفاح شرق مدينة غزة.

واشتعلت النيران في محطة أبو جبة للبترول المقابلة لمدرسة يافا، التي تؤوي نازحين بحي الدرج، بعد قصف الاحتلال لخيمة في المدرسة.

وأصيب 5 مواطنين جراء قصف مسيرة الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس.

كما ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة شعبان في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء شهيد وإصابة 5 مواطنين في قصف مسيرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي شمال غربي خان يونس.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها بشكل مكثف مناطق شمالي غرب مدينة مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات كبيرة في رفح ناجمة عن نسف جيش الاحتلال منازل المواطنين.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مستشفى الدرة للأطفال بحي التفاح شرق مدينة غزة مما الحق أضراراً كبيرة به.

وأصيب عدد من عناصر الدفاع المدني إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة المطوق بشارع غزة القديم في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل متقطع شمالي مخيم النصيرات.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف في محيط تل الصوراني شرق حي التفاح، وشرق حيي الزيتون والشجاعية شرق غزة، بالتزامن مع نسف منازل المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين