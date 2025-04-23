فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأونروا تعلن بدء الدورة التعليمية الثانية عن بعد 2024/2025 وتوضح الفئات المستهدفة

كتائب القسام تنعى القيادي بالجماعة الإسلامية في لبنان حسين عطوي

شلالٌ دمٍ لا يتوقَّف.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

"سرايا القدس" تعلن السيطرة على طائرة استطلاعية "إسرائيلية" بخانيونس

عوائل الشهداء في غزة: نرفض التهجير ونتمسك بالأرض والحقوق

القمع يلاحق حرِّيَّة التَّعبير... السُّلطة الفلسطينيَّة تواصل استهداف النُّشطاء والكتَّاب في الضَّفَّة

شبكات الجاليات في أمريكا تحذِّر من خدعة "تسهيلات الهجرة " للفلسطينيِّين

غالانت يكشف حقيقة صورة "نفق فيلادلفيا": خدعة عسكريَّة لتسويق حرب غزَّة (فيديو)

مدير عامّ الصحة بغزَّة: الاحتلال يتعمد استهداف الأطفال والنِّساء والوضع الصّحي ينهار

"عقب رصد صاروخ يمني".. صافرات الإنذار تدوي في مناطق واسعة بالأراضي الفلسطينية المُحتلَّة

23 ابريل 2025 . الساعة 08:15 بتوقيت القدس
...
"عقب رصد صاروخ يمني".. صافرات الإنذار تدوي في مناطق واسعة بالأراضي الفلسطينية المُحتلَّة

دوَّت صفارات الإنذار، فجر اليوم الأربعاء، في عدة مناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

وقالت وسائل الإعلام العبري، إنّ صفارات الإنذار دوت الليلة في حيفا والكريوت والجليل الغربي بعد إطلاق صاروخ بالستي من اليمن.

وأشارت إلى أنّ هذه المرة الأولى التي تدوي فيها صفارات الإنذار في هذه المناطق نتيجة إطلاق من اليمن.

تأتي هذه التطورات تأتي بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية، عن إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز "إم كيو 9" باستخدام صاروخ أرض-جو محلي الصنع.

وقالت القوات اليمنية، إن الطائرة كانت تقوم بمهام عدائية في أجواء محافظة حجة، مشيرا إلى أنها المسيّرة السابعة التي يتم إسقاطها خلال الشهر الجاري، والـ22 منذ بدء عمليات الحوثيين العسكرية في البحر الأحمر دعما لغزة منذ نوفمبر 2023.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #القوات المسلحة اليمنية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة