"عقب رصد صاروخ يمني".. صافرات الإنذار تدوي في مناطق واسعة بالأراضي الفلسطينية المُحتلَّة

دوَّت صفارات الإنذار، فجر اليوم الأربعاء، في عدة مناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

وقالت وسائل الإعلام العبري، إنّ صفارات الإنذار دوت الليلة في حيفا والكريوت والجليل الغربي بعد إطلاق صاروخ بالستي من اليمن.

وأشارت إلى أنّ هذه المرة الأولى التي تدوي فيها صفارات الإنذار في هذه المناطق نتيجة إطلاق من اليمن.

تأتي هذه التطورات تأتي بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية، عن إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز "إم كيو 9" باستخدام صاروخ أرض-جو محلي الصنع.

وقالت القوات اليمنية، إن الطائرة كانت تقوم بمهام عدائية في أجواء محافظة حجة، مشيرا إلى أنها المسيّرة السابعة التي يتم إسقاطها خلال الشهر الجاري، والـ22 منذ بدء عمليات الحوثيين العسكرية في البحر الأحمر دعما لغزة منذ نوفمبر 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين