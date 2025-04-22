الأونروا تعلن بدء الدورة التعليمية الثانية عن بعد 2024/2025 وتوضح الفئات المستهدفة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن انطلاق الدورة التعليمية الثانية لبرنامج التعلم عن بعد للعام الدراسي 2024/2025 يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025.

ومن المقرر أن تستمر هذه الدورة حتى 15 يوليو 2025، وتشمل الفئات الطلابية التالية:

* الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي: يستقبل البرنامج الطلاب الذين سيبدأون رحلتهم التعليمية في الصف الأول الابتدائي.

* الطلاب المرفَّعون من الدورة الأولى 2023/2024: يشمل البرنامج طلاب الأونروا الذين نجحوا وتم ترفيعهم من الدورة التعليمية الأولى للعام الدراسي 2023/2024.

* الطلاب غير المرفَّعين من الدورة الأولى 2023/2024: يتيح البرنامج فرصة إضافية لهؤلاء الطلاب لاستكمال العام الدراسي 2023/2024. وسيتم تنظيم دورة تعليمية ثالثة لهم لاحقًا لاستكمال متطلبات العام الدراسي 2024/2025.

المواد التعليمية وآلية تقييم التعلم:

* خطة ومواد التعلم الأسبوعية: سيتم تزويد الطلاب أسبوعيًا بخطة التعلم والمواد التعليمية المعتمدة من برنامج التعليم الخاص بوكالة الغوث.

* الاختبارات والتقييم: سيخضع الطلاب لاختبارات قصيرة بشكل دوري كل أسبوعين، بالإضافة إلى اختبار نهائي شامل في نهاية الدورة التعليمية الثانية.

* مجموعات الواتساب المدرسية: ستلتزم جميع المدارس بجدول زمني موحد لإنشاء وفتح مجموعات الواتساب الخاصة بالطلاب، وسيتم الإعلان عن هذا الجدول في نشرة لاحقة.

تأكيد على أهمية الانضمام إلى مجموعات الواتساب:

تحث وكالة الغوث جميع الطلاب وأولياء الأمور على ضرورة الانضمام إلى مجتمعات الواتساب المدرسية عبر الرابط الإلكتروني الذي تم توفيره سابقًا (https://emis.unrwa.org/Result/StudentsResult) لضمان التواصل الفعال ومتابعة الدروس والمستجدات التعليمية.



