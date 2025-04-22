كتائب القسام تنعى القيادي بالجماعة الإسلامية في لبنان حسين عطوي

متابعة/ فلسطين أون لاين

نعت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، القيادي في الجماعة الإسلامية في لبنان، الشهيد المجاهد الشيخ د. حسين عزات عطوي، الذي استشهد إثر عملية اغتيال بطائرة مسيّرة استهدفت سيارته في بلدة "بعورتا" بجبل لبنان.

واستذكرت القسام، في بيانها، مساء اليوم الثلاثاء، إسهامات الشهيد عطوي المباركة في مسيرة الجهاد والمقاومة وثباته في مقارعة العدو الصهيوني على مدار سنوات طويلة وصولاً إلى معركة طوفان الأقصى، ليختم جهاده بالشهادة كما أحب بعد أن عجر العدو عن اغتياله سابقاً.

وفي بيانها، أكدت كتائب القسام أن سياسة الاغتيالات الجبانة التي يتبعها الاحتلال ضد المجاهدين في فلسطين وخارجها لن تثني أحرار الأمة وأبطالها عن مواصلة طريق الجهاد والمقاومة، حتى تحرير فلسطين وطرد الاحتلال.

وفي وقت سابق، عزّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، باستشهاد القيادي في الجماعة الإسلامية في لبنان حسين عزات عطوي الذي ارتقى إثر غارة إسرائيلية استهدفته في جبل لبنان.

وقالت حماس في تصريح صحفي، "إننا إذ نترحّم على الشهيد القائد حسين عطوي وكل شهداء لبنان الذين ارتقوا دفاعاً عن وطنهم في وجه العدوان الصهيوني، ونصرتهم لشعبنا في قطاع غزة، فإننا ندين هذا الاعتداء الصهيوني الغادر".

وأكدت وقوفها الكامل وتضامنها الثابت مع لبنان، شعباً ومقاومةً وحكومة، في مواجهة هذا العدوان المتواصل على سيادة لبنان وشعبه الشقيق.

ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية إلى توحيد الجهود لوضع حدّاً لعدوان العدو الصهيوني المتواصل على شعوب أمتنا.

واستشهد عطوي، صباح الثلاثاء، إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارته فى بلدة بعورتا فى محافظة جبل لبنان.