"سرايا القدس" تعلن السيطرة على طائرة استطلاعية "إسرائيلية" بخانيونس

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الثلاثاء، السيطرة على مسيرة إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي منشور على تلغرام، قالت "سرايا القدس" إنها " سيطرت على طائرة استطلاعية صهيونية من نوع (Matrice 350 RTK) خلال تنفيذها مهام استخباراتية متعددة في سماء مدينة خانيونس".

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الحوادث المماثلة، إذ أعلنت "سرايا القدس" سابقاً، في 16 أبريل/ نيسان الجاري، السيطرة على طائرتين مسيرتين شرق محور نتساريم وسط القطاع، وأعلنت في 9 أبريل، السيطرة على طائرتين مماثلتين شرق مدينة غزة.

ومنذ استئناف الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على غزة، تواصل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام وسرايا القدس، تنفيذ عمليات نوعية ومكثفة للتصدي لمحاولات التوغّل البري التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، خصوصًا في المناطق الحدودية جنوب وشرق قطاع غزة.

وقد تبنّت المقاومة عدداً من الكمائن المسلحة، وتفجير عبوات ناسفة مضادة للدروع والأفراد، وإطلاق صواريخ موجهة على آليات عسكرية متقدمة، ما أدى إلى وقوع خسائر مباشرة في صفوف الجنود الإسرائيليين.

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء أمس ، أنها تمكنت من استدراج قوة هندسية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى "عين نفق" مفخخة بشكل مسبق، شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري، اليوم الإثنين، "بعد عودة مقاتلينا من خطوط القتال.. نؤكد إيقاع قوة هندسية إسرائيلية بين قتيل وجريح، بعد استدراجها لعين نفق مفخخة مسبقاً وتفجيرها، شرق حي التفاح شرق مدينة غزة".

وفي وقت سابق، كشفت وسائل الإعلام العبري، ظهر اليوم الاثنين، عن تعرّض عدد من جنود الاحتلال لحدث أمني صعب في معارك قطاع غزة.

وقالت مصادر عبرية إن 3 جنود أُصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة في جنود الاحتلال ببيت حانون شمال غزة.

ويوم السبت، قتل جندي "إسرائيلي" وأصيب آخرون، في كمين مركب نفذته كتائب القسام ضد قوة إسرائيلية شمال قطاع غزة.