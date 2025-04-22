عوائل الشهداء في غزة: نرفض التهجير ونتمسك بالأرض والحقوق

متابعة/ فلسطين أون لاين

دعا تجمع عوائل الشهداء في قطاع غزة أبناء الشعب الفلسطيني إلى التشبث بالأرض والحذر من الإشاعات المتداولة مؤخرًا حول وجود "مشروع تهجير إسرائيلي"، مؤكدًا رفضه القاطع لأي محاولات للتشكيك بثوابت الشعب أو تزييف وعيه الوطني.

وقال التجمع في بيان صدر اليوم الثلاثاء: "ندعو أبناء شعبنا للحذر من التساوق مع مثل هذه الشائعات أو الانجرار خلفها، وعدم تداولها ورفضها رفضاً باتاً".

وشدد البيان على أن الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الفلسطيني خلال الحرب لا يمكن التفريط به، مؤكدًا أن دماء الشهداء لا تُقابل بتنازلات، بل تستدعي مزيدًا من الصمود والتمسك بالحق.

وأضاف التجمع: نرفض التخلي عن الأرض وتركها للمحتل، بل نؤمن بالعودة والكفاح لتحريرها وانتزاع حقوق شعبنا كاملة".

وأكدت العوائل على ضرورة الاصطفاف خلف الرواية الفلسطينية، والتصدي لمحاولات التشويه والتضليل الإعلامي التي يتبناها الاحتلال، داعية إلى مواصلة التمسك بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وفي السياق ذاته، حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة صباح اليوم من محاولات تقوم بها مخابرات الاحتلال لاستدراج المواطنين من خلال رسائل نصية ومكالمات هاتفية، تتضمن مزاعم بالسماح بالسفر مقابل التواصل مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن هذه المحاولات تندرج في إطار "حملات تضليل نفسي وخداع خبيث" تهدف إلى تهجير السكان وضرب النسيج المجتمعي، داعية المواطنين إلى عدم التفاعل مع أي رسائل أو اتصالات مشبوهة، لما قد تسببه من مخاطر أمنية جسيمة.

وبدوره، حذَّر المكتب الإعلامي الحكومي من شائعات يبثها الاحتلال حول الهجرة من غزة، مؤكدًا أنها جزء من حملة خبيثة يقودها الاحتلال "الإسرائيلي" لزعزعة صمود شعبنا وضرب وعيه الوطني.

وقال المكتب الحكومي، إننا "نتابع ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من منشورات ومعلومات مُضللة تتعلق بترتيبات مزعومة للهجرة الجماعية من قطاع غزة، حيث يتولى ذلك شخصيات جدلية بالتعاون مع جهات خارجية، وتروج لسفر العائلات الفلسطينية عبر مطار "رامون" إلى دول مختلفة حول العالم".

وأكد بشكل قاطع أن هذه المعلومات عارية تمامًا عن الصحة، وهي جزء من حملة خبيثة وممنهجة تهدف إلى زعزعة صمود شعبنا الفلسطيني، والنيل من وعيه الوطني، ودفعه نحو الهجرة القسرية تحت ضغط المعاناة والحرب.

وأوضح، أن من يقف خلف هذه المنشورات بالدرجة الأولى الاحتلال "الإسرائيلي"، وتروج لها حسابات وهمية أو حسابات مغرضة أو حسابات تعرضت للتضليل أو أشخاص لا يمتلكون معلومات صحيحة، فيستخدمون وثائق مزيفة ونماذج توكيل قانوني لا قيمة لها، ويروجون لوهم الاحتلال بما يطلق عليه "الهجرة الآمنة" التي يتكفل الاحتلال بتمويلها، في محاولة لتجميل الوجه القبيح لمخططات التهجير الجماعي، التي فشل الاحتلال في فرضها بالقوة، ويسعى اليوم لتمريرها بأساليب ناعمة مكشوفة.