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الأونروا تعلن نتائج الدورة التعليمية الأولى 2023/2024 وتفاصيل الالتحاق بالعام الدراسي الجديد 2024/2025

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الأونروا تعلن نتائج الدورة التعليمية الأولى 2023/2024 وتفاصيل الالتحاق بالعام الدراسي الجديد 2024/2025

22 ابريل 2025 . الساعة 19:56 بتوقيت القدس
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الأونروا أونروا
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن صدور نتائج الدورة التعليمية الأولى للعام الدراسي 2023/2024 ضمن برنامج التعلم عن بعد. 

كما قدمت الوكالة تفاصيل هامة حول آلية الاستعلام عن النتائج وكيفية الالتحاق بالعام الدراسي الجديد 2024/2025.
رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الدورة التعليمية الأولى 2023/2024:

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم للدورة التعليمية الأولى للعام الدراسي 2023/2024 عبر الرابط الإلكتروني التالي: اضغط هنا

للاستعلام عن النتيجة، يرجى اتباع الخطوات التالية:

 * إدخال البيانات المطلوبة: قم بكتابة رقم هوية الطالب أو الرقم الفردي الموجود في بطاقة التموين الخاصة به، بالإضافة إلى إدخال سنة ميلاده.

 * عرض النتيجة: بعد إدخال البيانات بشكل صحيح، ستظهر نتيجة الطالب لتوضح ما إذا كان قد تم ترفيعه إلى الصف الدراسي اللاحق أم أنه سيبقى في صفه الحالي.

 * معلومات العام الدراسي الجديد: ستعرض صفحة الاستعلام أيضًا اسم مدرسة الطالب وصفه وشعبته للعام الدراسي القادم 2024/2025.

 * الانضمام إلى مجموعة الواتساب: من خلال صفحة الاستعلام نفسها، سيتمكن الطالب من الانضمام إلى مجموعة الواتساب الجديدة الخاصة به للالتحاق بالعام الدراسي 2024/2025.

ملاحظات هامة للطلاب:

 * طلاب الصف التاسع: تم إرسال كشوفات بأسماء طلاب الصف التاسع الناجحين والمنتقلين إلى الصف العاشر إلى وزارة التربية والتعليم لاستكمال دراستهم في المدارس الحكومية التابعة للوزارة.

 * طلاب المدارس الحكومية والخاصة: تم أيضًا إرسال كشوفات بأسماء الطلاب الناجحين والمنتقلين في المدارس الحكومية والخاصة إلى وزارة التربية والتعليم لاستكمال دراستهم في مدارسهم الأصلية.

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