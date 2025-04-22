الأونروا تعلن نتائج الدورة التعليمية الأولى 2023/2024 وتفاصيل الالتحاق بالعام الدراسي الجديد 2024/2025

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن صدور نتائج الدورة التعليمية الأولى للعام الدراسي 2023/2024 ضمن برنامج التعلم عن بعد.

كما قدمت الوكالة تفاصيل هامة حول آلية الاستعلام عن النتائج وكيفية الالتحاق بالعام الدراسي الجديد 2024/2025.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الدورة التعليمية الأولى 2023/2024:

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم للدورة التعليمية الأولى للعام الدراسي 2023/2024 عبر الرابط الإلكتروني التالي: اضغط هنا



للاستعلام عن النتيجة، يرجى اتباع الخطوات التالية:

* إدخال البيانات المطلوبة: قم بكتابة رقم هوية الطالب أو الرقم الفردي الموجود في بطاقة التموين الخاصة به، بالإضافة إلى إدخال سنة ميلاده.

* عرض النتيجة: بعد إدخال البيانات بشكل صحيح، ستظهر نتيجة الطالب لتوضح ما إذا كان قد تم ترفيعه إلى الصف الدراسي اللاحق أم أنه سيبقى في صفه الحالي.

* معلومات العام الدراسي الجديد: ستعرض صفحة الاستعلام أيضًا اسم مدرسة الطالب وصفه وشعبته للعام الدراسي القادم 2024/2025.

* الانضمام إلى مجموعة الواتساب: من خلال صفحة الاستعلام نفسها، سيتمكن الطالب من الانضمام إلى مجموعة الواتساب الجديدة الخاصة به للالتحاق بالعام الدراسي 2024/2025.

ملاحظات هامة للطلاب:

* طلاب الصف التاسع: تم إرسال كشوفات بأسماء طلاب الصف التاسع الناجحين والمنتقلين إلى الصف العاشر إلى وزارة التربية والتعليم لاستكمال دراستهم في المدارس الحكومية التابعة للوزارة.

* طلاب المدارس الحكومية والخاصة: تم أيضًا إرسال كشوفات بأسماء الطلاب الناجحين والمنتقلين في المدارس الحكومية والخاصة إلى وزارة التربية والتعليم لاستكمال دراستهم في مدارسهم الأصلية.



