شبكات الجاليات في أمريكا تحذِّر من خدعة "تسهيلات الهجرة " للفلسطينيِّين

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت منظمة شبكات الجاليات الفلسطينية في أمريكا، برئاسة الناشط السياسي والجاليوي السيد رهيف لافي عوض الله، أن ما يتم تداوله مؤخراً من شائعات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول "تسهيلات" مزعومة لهجرة الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أوروبا والولايات المتحدة، لا أساس لها من الصحة وتشكل وهمًا خطيرًا يستهدف أبناء شعبنا في واحدة من أكثر اللحظات حساسية في تاريخ القضية الفلسطينية.

وأوضح البيان، أن الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً منذ عهد الرئيس دونالد ترامب، تفرض قيوداً صارمة على دخول المهاجرين العرب، ولم يطرأ أي تغيير جوهري على تلك السياسات حتى اليوم. أما على الجانب الأوروبي، فإن تصاعد اليمين المتطرف في عدد من دول الاتحاد الأوروبي زاد من حدة الرفض لاستقبال اللاجئين، وخاصة الفلسطينيين، ما يجعل الواقع هناك بعيدًا كل البعد عن الصورة الوردية التي تُروَّج.

وأكد التجمع، أن هذه المزاعم تخدم أجندة الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى دفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري، من خلال خلق بيئة نفسية مضللة تدفعهم لترك أرضهم، والزج بهم في دوامة الهجرة غير الشرعية، حيث يكونون عرضة للاستغلال من قبل شبكات التهريب والمافيات الدولية.

ودعا البيان أبناء الشعب الفلسطيني إلى التمسك بأرضهم وحقوقهم المشروعة، وإلى عدم الانجرار خلف أوهام تقدمها أطراف تهدف إلى تصفية القضية، تحت ستار "الخلاص الفردي".

وبدوره، حذَّر المكتب الإعلامي الحكومي من شائعات يبثها الاحتلال حول الهجرة من غزة، مؤكدًا أنها جزء من حملة خبيثة يقودها الاحتلال "الإسرائيلي" لزعزعة صمود شعبنا وضرب وعيه الوطني.

وقال المكتب الحكومي، إننا "نتابع ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من منشورات ومعلومات مُضللة تتعلق بترتيبات مزعومة للهجرة الجماعية من قطاع غزة، حيث يتولى ذلك شخصيات جدلية بالتعاون مع جهات خارجية، وتروج لسفر العائلات الفلسطينية عبر مطار "رامون" إلى دول مختلفة حول العالم".

وأكد بشكل قاطع أن هذه المعلومات عارية تمامًا عن الصحة، وهي جزء من حملة خبيثة وممنهجة تهدف إلى زعزعة صمود شعبنا الفلسطيني، والنيل من وعيه الوطني، ودفعه نحو الهجرة القسرية تحت ضغط المعاناة والحرب.

وأوضح، أن من يقف خلف هذه المنشورات بالدرجة الأولى الاحتلال "الإسرائيلي"، وتروج لها حسابات وهمية أو حسابات مغرضة أو حسابات تعرضت للتضليل أو أشخاص لا يمتلكون معلومات صحيحة، فيستخدمون وثائق مزيفة ونماذج توكيل قانوني لا قيمة لها، ويروجون لوهم الاحتلال بما يطلق عليه "الهجرة الآمنة" التي يتكفل الاحتلال بتمويلها، في محاولة لتجميل الوجه القبيح لمخططات التهجير الجماعي، التي فشل الاحتلال في فرضها بالقوة، ويسعى اليوم لتمريرها بأساليب ناعمة مكشوفة.