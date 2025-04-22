محاولة جديدة لاغتيال الحقيقة... رصاص (إسرائيل) ينهمر على صحفيِّي غزَّة

غزة/ نبيل سنونو:

جماعيا وعلى الهواء مباشرة، صبت طائرة حربية إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" الرصاص على رؤوس الصحفيين في أثناء تغطيتهم أحداث حرب الإبادة الجماعية أمس في المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" بمدينة غزة.

وبلا رادع أو مساءلة دولية فاعلة، تستمر (إسرائيل) في محاولاتها الفاشلة لاغتيال الحقيقة ومنع وصولها إلى العالم منذ بدء حرب الإبادة قبل نحو 18 شهرا، ما أسفر عن استشهاد 212 صحفيا، دون أن يمس ذلك من عزيمة زملائهم الذين يواصلون عملهم رغم تهديد حياتهم.

وأثناء حديثه على الهواء مباشرة، وجد الصحفي مازن البلبيسي وهو مراسل قناة الاتجاه الفضائية نفسه مجبرا على مغادرة المكان بسبب الاستهداف المباشر من "الكواد كابتر"، لينجو بأعجوبة.

"الحمد لله قدر لنا النجاة"، يقول البلبيسي، قبل أن يسرد شهادته عن الجريمة الإسرائيلية الجديدة عبر حسابه في فيسبوك: "ونحن على الهواء مباشرة خلال تغطيتنا اليومية للحرب تعرضنا لإطلاق نار من طائرات كواد كابتر إسرائيلية، في ساحة المستشفى الأهلي العربي".

ويشير البلبيسي إلى أنه تواجد مع زملائه الصحفيين في المستشفى بشكل اعتيادي لتغطية الأحداث.

بينما الصحفي باسل خير الدين عرض إحدى الرصاصات التي استهدفت الصحفيين داخل المستشفى المعمداني، عبر حسابه في فيسبوك.

بعد نجاته من الجريمة، يقول خير الدين: "الاحتلال استهدف بالرصاص أماكن الصحفيين المعروفة داخل المستشفى، سقطت إحداها على بعد 50 سم من وقوفي أثناء إجراء بعض المقابلات".

لكنه يبدي تصميمه على مواصلة أداء رسالته المهنية، قائلا: "التغطية مستمرة".

الصحفي أحمد حرب الذي كان متواجد في المستشفى أيضا أثناء استهداف الصحفيين يوضح تفاصيل الجريمة بقوله: "نجونا من استهداف مباشر بأكثر من 15 طلقا ناريا من طائرة كواد كابتر على الصحفيين بمستشفى المعمداني".

ويربط حرب في منشور بفيسبوك ما حدث بمحاولات استهداف الاحتلال للرواية الفلسطينية، مشددا على استمرار التغطية الصحفية.

من بين الصحفيين المستهدفين أيضا، الزميلة دعاء روقة التي تعمل مراسلة تلفزيونية.

تقول روقة عبر فيسبوك معقبة على مقطع فيديو يظهر جريمة الاستهداف: "هذا مع حدث معنا لحظات إطلاق الرصاص وموثقة بالصوت والصورة مباشرة مع زميلنا مازن- حمدا لله لا أحد منا أصيب وربنا سلمنا".

وكانت الصحفية الأمريكية البارزة في الولايات المتحدة روزماري آرماو أكدت في حديث سابق مع صحيفة "فلسطين" أن استهداف الصحفيين في غزة متعمد، مشيرة إلى أن ما يلزم هو "إدانة موحدة من الصحفيين حول العالم، وتحرك من الأمم المتحدة عبر اتخاذ إجراءات، وأن يتحرك العالم بأسره غاضبا".

وسجل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "ارتفاعا هائلا" في عمليات القتل والاعتقال والرقابة ضد الصحفيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب مدير المكتب أجيث سونغاي، من بين الصحفيين الضحايا 27 صحفية على الأقل. وفي تصريحات صحفية قال: "شهدنا تدمير مكاتب ومقرات وسائل الإعلام بالكامل. وفي كل من غزة والضفة الغربية، تم اعتقال العديد من الصحفيين الفلسطينيين أيضا. وسجلنا وتلقينا تقارير عن سوء معاملة قد تصل إلى حد التعذيب للصحفيين المعتقلين، بالإضافة إلى تهديدات مزعجة بالعنف الجنسي ضد الصحفيات، وكذلك الرجال والنساء على حد سواء".

وذكَّر المسؤول الأممي بأن الصحفيين هم مدنيون محميون من الهجمات بموجب القانون الدولي الإنساني، ما لم يشاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية، مضيفا "القتل المتعمد للصحفيين جريمة حرب".

ويأتي استهداف الصحفيين في خضم حرب الإبادة الجماعية، التي أسفرت عن استشهاد وجرح أكثر من 167 ألف مواطن معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة ومنظمات معنية بحقوق الإنسان.

المصدر / فلسطين أون لاين