بالأسماء.. 63 معتقلاً من غزة تم الحصول على ردود بشأن أماكن احتجازهم

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، قائمة بأسماء 63 معتقلًا من قطاع غزة تم الحصول على ردود بشأن أماكن احتجازهم.

وبحسب البيان، تتضمن هذه الردود أماكن احتجازهم في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، وجزء آخر لم نتلق بشأنهم معلومات، وسيتم إعادة الفحص عن مصيرهم بعد مرور شهر على الرد الأخير المتمثل بحسب جيش الاحتلال أن لا معلومات بشأنهم.

وأشارت الهيئة، إلى أنّ المعطى الوحيد المتوفر عن عدد المعتقلين من غزة، هو ما اعترفت به إدارة السّجون بداية شهر شباط/ فبراير الجاري ويبلغ (1747) ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين) بينهم نساء وأطفال، فيما لا يزال المئات رهن جريمة الإخفاء القسري.

وأرفقت هيئة شؤون الأسرى، في ختام بيانها، تذكيرًا لأهلنا في القطاع مرفق الرابط الخاص لإمكانية الفحص عن مكان احتجاز أبنائهم المعتقلين اضغط هنا

فيما يلي قائمة أسماء الأسرى والمعتقلون وأماكن احتجازهم:

1. مهند جمال خريس/سجن النقب

2. محمد طه عطا الله مصري /سجن عوفر

3. محمد عماد محمود البرعي / سجن النقب

4. محمد رجب جمعة غبن/ معسكر سديه تيمان

5. ياسر جهاد حسن رجب /معسكر سديه تيمان

6. بكر طلعت مصطفى معروف /معسكر سديه تيمان

7. حاتم إبراهيم محمد حليل/ معسكر عوفر

8. أسامة كمال احمد السيد/ معسكر عوفر

9. أسامة كمال احمد السيد/معسكر سديه تيمان

10. خميس عماد خميس جبرين/ معسكر عوفر

11. محمد سامي يحيى صبح/سجن بيتاح تكفا

12. أحمد رجب يوسف عبيد /سجن النقب

13. محمد ماهر محمد ابو سيدو /سجن النقب

14. ابراهيم يوسف عرفات خواجة /سجن النقب

15. معتز خليل احمد طبش / سجن النقب

16. حسن عيسى محمد هنية / سجن النقب

17. جلال سهيل ابراهيم كفارنة/سجن عسقلان

18. صهيب وائل حسن رجب / سجن عوفر

19. انس ياسر نظمي حمدان/ سجن نيتسان

20. أحمد مجدي سعيد وادي /سجن عوفر

21. حسام عبد الحق جودت مدلل /سجن عوفر

22. وليد عدنان محمد طاهر مسلمي /معسكر سديه تيمان

23. أسامه جمال ابو ندى /معسكر سديه تيمان

24. إياد خالد ابو عمره /معسكر سديه تيمان

25. خليل محمد كلوسه /سجن عوفر

26. مهند احمد ابو محرم /سجن النقب

27. ابراهيم خليل زقوت /سجن عوفر

28. محمد عبد الرؤوف مصري/سجن النقب

29. شادي مروان سليم ابو الطرابيش /سديه تيمان

30. معاذ محمد محمود المدهون /سديه تيمان

31. اسحاق احمد عبد الله عايد /سديه تيمان

32. محمود يوسف جمعة زعرب /معسكر عوفر

33. احمد صبري عبد الله نجار /معسكر سديه تيمان

34. اشرف يوسف احمد ناصر/سديه تيمان

35. بلال شحده عطا نجار/ معسكر عوفر

36. ميسرة اشرف فهمي طمبورة/ معسكر عوفر

37. موسى رفيق عيسى نواجحة / معسكر عوفر

38. يوسف اكرم خليل سالم ذيب/سجن النقب

39. محمد عدنان محمد داوود/سجن النقب

40. نظمي رامي نظمي ابو عودة /سجن النقب

41. محمد نبيل عبد الرؤوف مصري /سجن النقب

42. اسامة محمد عبد الكريم ابو مهادي /سجن عوفر

43. تيسير سميح ابو ندا /معسكر عوفر

44. عبدا لرحيم حسن صالح /سديه تيمان

45. بلال محمد ابو عبيد /سديه تيمان

46. جلال سهيل ابراهيم كفارنة/ سجن عسقلان

47. مصباح محمود مصباح قانوع/ سجن نفحة

48. محمد خضر ابو غنيمة/ سجن النقب

49. محمد سمير عبد الله الكحلوت /سجن عوفر

50. رامي ابراهيم محمود ابو سيف / معسكر سديه تيمان

51. أشرف زياد شعث/ سجن النقب

52. محمد محمود خطيب/ سجن النقب

53. خالد عادل ابو سلمان/ سديه تيمان

54. محمد بشير طنبوره /سديه تيمان

55. سائد ابراهيم ابو الروس /سديه تيمان

56. وجيه نعمان صبح/سجن النقب

57. أمجد عمار ابو شلوف/ سجن النقب

58. محمد حسن الزين/ معسكر عوفر

59. مهند جمال خريس/سجن النقب

60. محمد طه عطا الله مصري /سجن عوفر

61. محمد عماد محمود البرعي /سجن النقب

62. محمد رجب جمعة غبن /معسكر سديه تيمان

63. ياسر جهاد حسن رجب /معسكر سديه تيمان