الدِّفاع المدني بغزَّة يستنكر استهداف الاحتلال "كباشات" يستخدمها للخدمات الإنسانية

استنكرت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة بشدة تدمير الاحتلال الإسرائيلي تسعة "كباشات" باستهدافها داخل مقر بلدية جباليا النزلة شمال القطاع.

وأكدت المديرية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنها استخدمت الكباشات بالتعاون مع البلديات في المهمات الإنسانية لازالة الركام و إنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء.

وقال د. محمد المغير مدير الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني، إن "الكباشات التسعة تم إدخالها عبر اللجنة القطرية المصرية على دفعتين خلال فترة وقف اطلاق النار الأخيرة، حيث شملت 5 كباشات CAT 950B، و 3 كباشات CAT 950E، وكباش واحد CAT 972".

وأضاف، أن "طواقم الدفاع المدني استخدمت الكباشات في انتشال جثامين ورفات الشهداء من تحت الأنقاض وفي عمليات فتح الطرق لتحسين سرعة الاستجابة بمحافظتي رفح وخان يونس، كذلك استفادت منها بلديات محافظة الشمال في تسوية الأراضي لإنشاء مخيمات إيواء النازحين، وفي عمليات نقل جثامين الشهداء من المقابر الجماعية في محيط مستشفى كمال عدوان".

وأعرب د. المغير عن استهجانه لاستهداف هذه المعدات والكباشات التي لم تستخدم إلا في العمل الخدماتي والإنساني، مشيرا إلى أنه جرى سابقا التوافق مع اللجنة القطرية المصرية على مكان مبيت الكباشات داخل كراج بلدية جباليا النزلة، وتم تزويدها بإحداثيات المكان، مؤكدا أنها منطقة لم يعلن الاحتلال الإسرائيلي بأنها منطقة إخلاء أو عسكرية خطرة.

وشدد على أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لهذه الكباشات وكباشات تتبع لبلديات أخرى مخالفة صريحة للملحق الإضافي لعام 1977 الخاص بأجهزة التدخل الإنساني الخاص بحماية معدات ومركبات الدفاع المدني.

المصدر / وكالات