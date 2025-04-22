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الصِّحَّة بغزَّة: 26 شهيدا و60 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

22 ابريل 2025 . الساعة 12:41 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: 26 شهيدا و60 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصّحة، إنّ 26 شهيدا و60 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,890 شهيدا 4,950 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51,266 شهيدا و116,991 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

 

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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