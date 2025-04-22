فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصِّحَّة بغزَّة: 26 شهيدا و60 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

شلالٌ دمٍ لا يتوقَّف.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة

ظاهرة الادخار السالب في غزة.. تدهور اقتصادي يهدد بقاء الأسر الفلسطينية

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

حين يكون الدواء "منتهي الصلاحية" هو الأمل الوحيد

المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً: استهداف أدوات الإنقاذ في غزَّة جريمةُ حرب

القدس المُحتلَّة: الاحتلال يفجِّر منزل عائلة الشَّهيد محمد شهاب في بلدة الرام

شهيد بقصف الاحتلال مركبة في جبل لبنان

رئيس "الشَّاباك" يتَّهم نتنياهو بمحاولة تحويل (إسرائيل) إلى ديكتاتورية.. وشخصيات أمنية تؤيده

الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

حماس تثمِّن الحراك العالمي المناصر لغزَّة وتدعو إلى مواصلته وتصعيده

22 ابريل 2025 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
...
حماس تثمِّن الحراك العالمي المناصر لغزَّة وتدعو إلى مواصلته وتصعيده

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الحراك الجماهيري العالمي والمظاهرات الشعبية الحاشدة، التي خرجت في عالمنا العربي والإسلامي والمدن والعواصم الغربية والآسيوية والأمريكية، تنديداً ورفضاً لجرائم وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها شعبنا الفلسطيني، ومناصرة وتضامناً مع قطاع غزَّة والقدس والمسجد الأقصى المبارك.

وحيَّت حماس الجماهير وأصحاب الضمائر الحيَّة والمؤسسات والهيئات الدَّاعية والمشاركة في هذا الحراك العالمي، داعيةً  إلى مواصلته وتصعيده بكل الوسائل، في كلّ المدن والعواصم والسَّاحات حول العالم، ولتستمر في الأيام القادمة، (الجمعة 25 والسبت 26 والأحد 27 إبريل) وكل الأيام القادمة، كلّ أشكال المظاهرات والمسيرات والإضرابات والاعتصامات وحصار السفارات الصهيونية والأمريكية، والضغوط الجماهيرية حتّى يتوقف العدوان الصهيوني ويكسر الحصار عن قطاع غزَّة.

وثمّنت حماس الدعوة  التي أطلقتها مؤسسات وقيادات إسلامية، لجعل  يوم السبت 26 إبريل يوماً للمشاركة الفاعلة في الإضراب الشَّامل للمحلات والمراكز التجارية حول العالم الإسلامي، تعبيرا عن إدانة حرب الإبادة في غزة وتضامناً  مع شعبنا الفلسطيني وقضيتنا العادلة، وتأييداً لحقوقنا المشروعة في الحريّة والاستقلال.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #مظاهرات دعم لغزة #الحراك العالمي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة