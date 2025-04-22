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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

22 ابريل 2025 . الساعة 11:39 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

واعتدت قوات الاحتلال، صباح اليوم، على اثنين من حراس المسجد الأقصى، أثناء خروجهما من باب المجلس.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين الوافدين للمسجد، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وتتواصل الدعوات لتكثيف الرباط وحشد أكبر عدد ممكن من المرابطين في المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات المستوطنين.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #اقتحام المستوطنين #طوفان الأقصى

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