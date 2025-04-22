المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً: استهداف أدوات الإنقاذ في غزَّة جريمةُ حرب

أدان المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، جريمة قصف الاحتلال "الإسرائيلي" معدات الإنقاذ في قطاع غزة.

وقال المركز في بيان صحفي، إنّ "الجريمة وقعت فجر الثلاثاء، حيث تم استهداف جرافات ومعدات ثقيلة خُصصت لإنقاذ المصابين وانتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض".

وأوضح، أنّ هذا الاستهداف جاء رغم المناشدات المحلية والدولية، بما فيها مناشدات أُطلقت سابقاً لإدخال المعدات إلى القطاع.

وأشار إلى أنّ تدمير هذه المعدات يؤكد وجود سياسة ممنهجة لدى الاحتلال لإخفاء الأدلة وطمس آثار جرائمه، لافتًا إلى أنّ آلاف الأطفال والنساء وكبار السن لا تزال جثامينهم تحت الأنقاض.

وأكد المركز، أنّ استهداف أدوات الإنقاذ هو انتهاك صارخ للحق في الحياة والكرامة والعدالة، ويُعد جريمة حرب مكتملة الأركان.

ودعا المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية وتوفير حماية فورية لفرق الإنقاذ والمعدات.

وطالب مجدداً فتح ممرات إنسانية آمنة بشكل عاجل لإدخال المعدات الثقيلة مع فرق متخصصة في الإنقاذ وتشخيص هوية الضحايا.

وشدد على أنّ منع الوصول إلى جثامين الضحايا جريمة تفوق في قسوتها جريمة القتل نفسها.

وطالب المركز بإرسال بعثة دولية متخصصة للتحقيق في مصير المفقودين والمخفيين قسرًا في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين