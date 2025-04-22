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بالصور القدس المُحتلَّة: الاحتلال يفجِّر منزل عائلة الشَّهيد محمد شهاب في بلدة الرام

22 ابريل 2025 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
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القدس المُحتلَّة: الاحتلال يفجِّر منزل عائلة الشَّهيد محمد شهاب في بلدة الرام

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة الرام شمال القدس المحتلة وحاصرت منزل عائلة الشهيد محمد شهاب تمهيدا لتفجيره.

وذكرت محافظة القدس، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام من جهة ضاحية البريد، وحاصرت منزل الشهيد شهاب وقامت بتفجيره، وأجبرت العائلات التي تقطن في محيط المنزل على إخلاء منازلها بالقوة.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت منزل عائلة الشهيد شهاب في تموز/ يوليو الماضي، وأخذت مقاساته تمهيدا لهدمه.

وكانت قوة من الشرطة الإسرائيلية قد أطلقت الرصاص على شهاب (27 عاما) بزعم تنفيذه عملية دعس قرب مدينة الرملة، ما أسفر عن استشهاده متأثرا بإصابته الحرجة.

المصدر / وكالات
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