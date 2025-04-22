الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين واعتقالات طالت عدداً من الشبان، وسط تصعيد ميداني وفرض حصار مشدد على عدد من المدن والبلدات الفلسطينية.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غرب مدينة جنين، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، واحتجزت بعض السكان وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية، كما اقتحمت حي خلة الصوحة قرب مخيم جنين، واعتقلت أحد الفلسطينيين قبل انسحابها من المكان.

وفي ذات السياق، أعلنت "سرايا القدس – كتيبة جنين" أن مقاتليها في سرية سيلة الظهر تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال خلال الاقتحام بعبوات ناسفة.

وقال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبع جنوبي جنين، واعتقلت كلا من: معتز خليلية، وأديب غنام، ومعاذ أبو عون، وعز الدين فشافشة، وأحمد العقل، وعماد شتيوي، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، شابا من الحي الشرقي من مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال شنت حملة دهم وتفتيش في الحي الشرقي من المدينة، اعتقلت خلالها شابا لم تعرف هويته بعد.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة "دير سامت" غرب مدينة دورا في الخليل، ونفذت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين.

وأشارت مصادر صحفية، إلى أن اعتقالات "دير سامت" طالت كلاً من: الحاج راجح عودة الحروب، حمزة خضر الحروب، بلال حسين الحروب، مخلص داوود الحروب، وشقيقه عبد الله داوود الحروب، وعز يوسف يونس الحروب.

واعتقلت قوات الاحتلال من الخليل فاروق عاشور، والمحررين طارق عاشور، عز الدين أبو حسين، وإياد شبانة.

ومن بلدة يطا، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين مصطفى وشفيق الشامصطي، بينما اعتقلت كلاً من محمد إيفان صليبي، وحمادة ادعيس بحر، وصلاح شادي العلامي، من بيت أمر، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل خلال اقتحامها دير دبوان، وبرقا، وسنجل، والجانية، وراس كركر، ودير قديس، وبيتين، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت مساء أمس الإثنين، استشهاد وائل باسم محمد غفري (48 عاما)، في بلدة سنجل، نتيجة الاختناق بالغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال توفيرها الحماية لعشرات المستوطنين الذين هاجموا البلدة، وأحرقوا منازل وممتلكات لفلسطينيين.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال، في ساعات متأخرة من الليل، بلدة العيسوية، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية، وانتشرت في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

المصدر / وكالات