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وزارة الصحة في غزة تطلق رابطًا لتسجيل بيانات الجرحى: تسهيل الرعاية والمتابعة الطبية

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وزارة الصحة في غزة تطلق رابطًا لتسجيل بيانات الجرحى: تسهيل الرعاية والمتابعة الطبية

22 ابريل 2025 . الساعة 10:12 بتوقيت القدس
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وزارة الصحة في غزة تطلق رابطًا لتسجيل بيانات الجرحى: تسهيل الرعاية والمتابعة الطبية

أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة رابطًا إلكترونيًا مخصصًا لتسجيل وتحديث بيانات الجرحى، وذلك في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها القطاع.

 تهدف هذه الخطوة إلى ضمان تقديم رعاية صحية شاملة ومستمرة للجرحى، وتسهيل متابعة حالاتهم وتلبية احتياجاتهم الطبية.

أهداف الرابط الإلكتروني:

 - تجميع بيانات الجرحى في قاعدة بيانات موحدة لتسهيل الوصول إليها.

 - تسهيل تقديم الخدمات الطبية اللازمة للجرحى، بما في ذلك العلاج، والتقارير الطبية، والإحالات، والدعم النفسي.

 - متابعة حالات الجرحى بشكل دقيق وفعال، وتحديد احتياجاتهم العاجلة.

مزايا التسجيل في الرابط الإلكتروني:

 - تسجيل بيانات الإصابة وتاريخها.

 - إرفاق التقارير الطبية المتوفرة.

- تحديث بيانات التواصل والعنوان.

 - تحديد الاحتياجات الطبية الخاصة أو العاجلة.

ملاحظات هامة:

 - يجب تعبئة البيانات بدقة ووضوح.

 - التسجيل لا يغني عن المتابعة الطبية المباشرة.

 - يتم التعامل مع البيانات بسرية تامة.

رابط التسجيل:

 - للدخول إلى الرابط وتعبئة البيانات، يرجى الضغط هنا: [اضغط هنا]

المصدر / فلسطين أون لاين
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