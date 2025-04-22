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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

22 ابريل 2025 . الساعة 09:44 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

تتأثر الحالة الجوية في فلسطين اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، بمنخفض جوي خماسيني، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود 11-13 درجة.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حاراً وتظهر السحب المتوسطة والعالية، وتنشط الرياح الجنوبية، وتثير الغبار والأتربة في المناطق الجنوبية والشرقية، ويكون الطقس دافئاً مساءً وليلاً.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا يوجد فرصة لسقوط أمطار.

- الأجواء نهاراً: حارة ومغبرة.

- الأجواء ليلًا: دافئة.

- سرعة الرياح: خفيفة وتنشط على فترات.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين اون لاين
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