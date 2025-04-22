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#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

بالفيديو الاحتلال يقصف مركبةً في جبل لبنان

22 ابريل 2025 . الساعة 09:39 بتوقيت القدس
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الاحتلال يقصف مركبةً في جبل لبنان

قصفت طائرة مسيّرة "إسرائيلية"، صباح اليوم الثلاثاء، مركبة في محيط بلدة بعورتا الواقعة ضمن قضاء الشوف في جبل لبنان.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الهجوم الجوي نفذته طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث استهدفت السيارة بشكل مباشر، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة.

وشنّ الاحتلال في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عدوانا على لبنان، تحوّل إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون، و400 ألف شخص. 

ويذكر أنه منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ارتكبت "إسرائيل" 1473 خرقا له، ما خلّف 130 شهيدا و375 جريحا على الأقل. 

وتنصلت "إسرائيل" من استكمال انسحابها من جنوبي لبنان بحلول 18 شباط/ فبراير الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة #الحرب في غزة #عدوان على لبنان

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