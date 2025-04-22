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"حفاظًا على سلامتكم وتفاديًا للأضرار"

وزارةُ الدَّاخلية تحذِّر المواطنين من خطورة التَّعامل مع اتّصالات "إسرائيلية" بمزاعم "السَّفر للخارج"

22 ابريل 2025 . الساعة 09:21 بتوقيت القدس
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وزارةُ الدَّاخلية تحذِّر المواطنين من خطورة التَّعامل مع اتّصالات "إسرائيلية" بمزاعم "السَّفر للخارج"

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، إنها تُتابع ما تقوم به أجهزة مخابرات الاحتلال من حملات تضليل وضغط نفسي على المواطنين عبر رسائل تصل إلى هواتفهم أو مكالمات صوتية تدعوهم لمقابلة مخابرات الاحتلال بحجة السماح لهم بالسفر خارج قطاع غزة.

وحذّرت وزارة الداخلية، المواطنين من التعاطي مع أية رسائل أو اتصالات تصل إلى هواتفهم.

ودعت، إلى عدم التجاوب معها حفاظًا على سلامتهم وتفاديًا للأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة أساليب الاستدراج والتضليل التي يستخدمها الاحتلال.

كما دعت المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لوقف حملاته الخبيثة ضد المواطنين الفلسطينيين الساعية لتهجيرهم من أرضهم والتي تُعد جريمة ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي.

وأضافت "سنتخذ الإجراءات القانونية بحق أيّ مواطن يثبت تجاوبه مع رسائل مخابرات الاحتلال بأيّ شكل من الأشكال".

وأكدت وزارة الداخلية، أن ما عجز الاحتلال عن تحقيقه خلال شهور طويلة من حرب الإبادة والعدوان على شعبنا لن يتمكن من تحقيقه بأساليب الخداع والتضليل وشعبنا الفلسطيني قادر على إفشال كل مخططاته.

وأوضحت، أنّ حرية السفر والتنقل حق أساسي لكل مواطن فلسطيني واستمرار فرض الحصار الخانق على قطاع غزة جريمة مركبة يرتكبها الاحتلال أمام مرأى ومسمع العالم.

كما دعت إلى فتح معبر رفح بشكّل عاجل وتمكين المواطنين خاصة الجرحى والمرضى من السفر إضافة إلى إدخال أطنان المساعدات الإنسانية المكدسة على الجانب المصري من المعبر.

المصدر / فلسطين اون لاين
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