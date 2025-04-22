أكثر من 40 غارة خلال ساعات.. عدوان أمريكي على اليمن

شن الطيران الأمريكي، منذ مساء أمس الاثنين وحتى فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات مكثفة على عدد من المحافظات اليمنية، بلغت نحو 40 غارة، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظتي مأرب والحديدة.

وقالت وسائل إعلام يمنية، إن الطيران الأميركي نفّذ 3 غارات على منطقة "براش" شرقي جبل نقم في العاصمة صنعاء.

كما شنت الطائرات الأميركية غارات على منطقتي "المحجر" في قرية "هروب" بمديرية الحصن التابعة لخولان، و"براش" بمديرية سنحان شرق صنعاء.

أما في محافظة مأرب شمال شرق صنعاء، فقد تعرضت مديرية "مجزر" لـ4 غارات متتالية على دفعتين.

وأشارت قناة المسيرة اليمنية، إلى أن الطيران الأميركي استهدف مديريتي العبدية وصرواح بغارة جوية.

وفي محافظة الحديدة غربي اليمن، شن الطيران الأميركي عدة غارات على جزيرة كمران، ليكون هذا الاستهداف العاشر من نوعه للجزيرة منذ 31 مارس/آذار الماضي.

كما صعّد الطيران من وتيرة الغارات على مديرية "التحيتا" في المحافظة ذاتها، حيث بلغ عدد الغارات 25 غارة منذ صباح أمس وحتى ساعات المساء.

وتواصل أمريكا قصف اليمن منذ الـ 15 من مارس الماضي، حيث بدأ العدوان في عهد ترامب بشكل مفاجئ، بعد أن أعلن اليمن فرض الحصار على الكيان الصهيوني في البحر الأحمر في محاولة لإجباره على رفع الحصار والعدوان على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين اون لاين+وكالات