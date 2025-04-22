شلالٌ دمٍ لا يتوقَّف.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 18 مارس/ آذار الماضي، استئناف حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة، بعد خرقه اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كلي، وارتكابه مجازر دامية بحق المواطنين مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، ومشددًا حصاره الخانق على القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أمس الاثنين، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,864 شهيدًا و4,890 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 51,240 شهيدًا و 116,931 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق قطاع غزة.

ارتقى 9 شهداء وأُصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال عمارة سكنية قرب دوار موزة في مدينة خان يونس.





وأعلن مستشفى العودة - تل الزعتر، استشهاد سيدة وإصابة 5 آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين في منطقة أبو قمر بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، باستشهاد المواطن صالح أبو سيف ونجله جرّاء قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في شارع أبو خاطر بحي تل الزعتر شمال شرقي مخيّم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما ارتقى 4 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة بكر غربي مدينة غزة.

وقصف طيران الاحتلال كراجًا تابعًا لبلدية جباليا، والذي يضم جرافات وآليات تابعة للبلدية، شمال غزة.

وشنّ طيران الاحتلال غارة على مناطق شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وغارة أخرى على منطقة الكتيبة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما فجّر الاحتلال روبوتًا مفخخًا في حي الزهور شمال مدينة رفح، فيما قصفت طائرات الاحتلال 4 جرافات داخل أرض زراعية شمال غرب القرارة شمال مدينة خانيونس.

واستشهد الطبيب ماجد نصر إسماعيل في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على الأحياء الشرقية من مدينة غزة، بالتزامن مع سلسلة غارات عنيفة.



المصدر / فلسطين أون لاين