"فلسطين"  تكافح بالفيفا .. بانتظار القرار الحاسم

غزة/مؤمن أحمد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن ‏جدول الأعمال للمؤتمر 75 للفيفا، الذي سيعقد في مدينة أسونسيون "باراغواي" يوم الخامس عشر من الشهر المقبل.

ووضع الاتحاد الدولي على جدول أعماله المقترحة، الطلب المُقدَّم من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى الجمعية العمومية الرابعة والسبعين، الذي عُقد في بانكوك خلال شهر أيار/مايو من العام الماضي.

وطالب الاتحاد الفلسطيني في حينها باتخاذ اجراءات عقابيّة بحقّ الاتحاد "الإسرائيلي" لكرة القدم لعدّة أسباب، أبرزها: "الاستهداف المباشر للرياضيين، وتدمير المنشآت الرياضيّة في فلسطين، ودعم الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم لتوجّهات حكومته، واستمرار نشاط 6 أندية في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية".

كما سيناقش كونجرس "الفيفا" التصويت على اعتماد الميزانية المعدلة لعام 2025، والميزانية التفصيلية لعام 2026، والميزانية الدورية المعدلة للفترة 2023-2026

وسيشهد انتخاب لجان الاستئناف والحوكمة، والانضباط والأخلاقيات والأخيرة هي المكلفة بدراسة الملف المقدم من الاتحاد الفلسطيني ورفع توصية بالقرارات اللازمة، إضافة لمناقشة المقترحات المقدمة من الاتحادات الأعضاء والمجلس ضمن الفترة المحددة.

وعبر المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن دعمه الكامل لمناشدة رئيس الاتحاد، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بضرورة اتخاذ قرار سريع بشأن المقترح المُقدَّم من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

المصدر / فلسطين أون لاين