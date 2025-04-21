حماس: جريمة هدم المنازل بالضَّفَّة تكشف فاشيَّة الاحتلال وتستدعي تصعيد المقاومة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن عمليات الهدم التي نفذها جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، في محافظتي رام الله والخليل، وسط وجنوب الضفة الغربية، تُعد "تصعيدًا خطيرًا" ضمن "مخطط تهويدي يستهدف الوجود الفلسطيني".

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن "هذه العمليات تندرج في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع على الأرض، وتمثل انتهاكًا للقوانين الدولية والإنسانية"، داعية إلى "تحرك دولي عاجل لوقف هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها".

ودعت حماس، في بيانها، القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية إلى "الاصطفاف خلف خيار المقاومة"، واعتبرت أن "الرد على التصعيد يتطلب وحدة وطنية وتفعيل أدوات المواجهة الشعبية".

كما أكدت الحركة أن "الخطط الإسرائيلية ستواجه بصمود الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم"، مشيرة إلى أن "المقاومة ستستمر حتى تحقيق الحقوق الوطنية الكاملة، بما في ذلك إنهاء الاحتلال".

وصعد الاحتلال إجراءاته الهادفة لضم الضفة الغربية وفرض السيادة، بجملة من الإجراءات أبرزها عمليات مكثفة للهدم وإغلاق القرى والمدن والاستيلاء على الأراضي وموجات اعتداءات المستوطنين في إطار سياسة ممنهجة لفرض البيئة القهرية الطاردة على المواطنين.

يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على مخيمات وبلدات ومدن شمال الضفة الغربية منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.