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الإعلاميَّ الحكوميِّ بغزة يحذر: شائعات الهجرة جزءً من مخطَّط خبيث لتفريغ القطاع

21 ابريل 2025 . الساعة 20:14 بتوقيت القدس
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الإعلاميَّ الحكوميِّ بغزة يحذر: شائعات الهجرة جزءً من مخطَّط خبيث لتفريغ القطاع
متابعة/ فلسطين أون لاين

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، من انتشار منشورات ومعلومات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بترتيبات مزعومة لـ"هجرة جماعية" من قطاع غزة، مؤكدًا أنها جزء من حملة "خبيثة ومنظمة" يقودها الاحتلال الإسرائيلي لزعزعة صمود الشعب الفلسطيني.

وقال المكتب في بيان رسمي، إن من يقف خلف هذه الرواية هم جهات مرتبطة مباشرة بأجهزة الاحتلال، تسعى للترويج لما تسميه "الهجرة الآمنة"، التي يُزعم أنها ممولة من الاحتلال، وتُدار بالتنسيق مع شخصيات مشبوهة وجهات خارجية عبر مطار "رامون".

وشدد البيان على أن الوثائق المتداولة، ومن بينها نماذج توكيل قانوني، مزيفة ولا قيمة لها، وتستخدم كغطاء لترويج وهم الهجرة الآمنة، محذرًا من تداول أرقام هواتف أو معلومات شخصية قد تُستخدم كأدوات تجنيد أمني من قبل الاحتلال.

وأضاف: "إن الهجرة من الوطن تحت الاحتلال ليست خيارًا، بل فخ محكم مغلف بوعود كاذبة، تقود إلى الاعتقال أو القتل، خاصة في ظل التنقل خارج الأطر القانونية والرسمية."

ونفى المكتب بشكل قاطع صحة ما يُروج عن مغادرة عائلات فلسطينية جماعية من غزة، مؤكدًا أن الحالات القليلة التي غادرت القطاع مؤخرًا، تمثلت فقط في المرضى والجرحى الذين استوفوا إجراءات السفر لتلقي العلاج عبر معبر كرم أبو سالم، وليسوا مهاجرين كما يُشاع.

وفي ختام بيانه، دعا المكتب الإعلامي الحكومي أبناء الشعب الفلسطيني إلى عدم الانسياق خلف الشائعات أو المساهمة في نشرها، والإبلاغ عن أي جهات مشبوهة تدّعي ترتيب "هجرة قانونية"، والتواصل مع الجهات المختصة للتحقق من أي معلومات.

كما شدد المكتب الحكومي على محاسبة كل من يثبت تواطؤه مع هذه الحملة المشبوهة.

 

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#غزة

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