أوضاع قاسية ومعاناة يوميَّة... شهادات صادمة عن ظروف اعتقال الأسيرات في "الدَّامون"

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، عن تفاصيل صادمة لأوضاع اعتقال الأسيرات الفلسطينيات في سجن "الدامون"، مؤكدة أنهن يواجهن ظروفًا غير إنسانية تتسم بالإهمال الطبي، وسوء التغذية، والمعاملة القاسية.

وقالت الهيئة في بيان صحافي إن الأسيرات يعانين من نقص حاد في الطعام، سواء من حيث الكمية أو النوعية، ما تسبب لغالبيتهن بمشاكل صحية في الجهاز الهضمي، وفقدان ملحوظ للوزن.

ووثّقت الهيئة شهادة الأسيرة كرم محمد موسى (53 عامًا) من بلدة صرة قضاء نابلس، والتي اعتُقلت في 25 شباط/ فبراير الماضي، حيث احتُجزت داخل زنزانة قذرة ملوثة بالدماء، دون طعام أو مكان للصلاة، واضطرت لتقاسم فرشة صغيرة مع أسيرة أخرى. كما أفادت أن الطعام الذي قُدم لها بعد التحقيق تسبب لها بإمساك شديد، وأن إدارة السجن توزع طبقًا واحدًا من البقوليات على ثماني أسيرات.

وأشارت الأسيرة كرم إلى أن الطعام الذي قُدم لها عندما انتهت من التحقيق، سبب لها الإمساك، ولا يكفي لعدد الأسيرات الموجودات في الغرفة، حيث تقدم إدارة سجون الاحتلال صحن بقوليات واحدا لثماني أسيرات، بينما باتت مدة الفورة ساعة واحدة تستغلها الأسيرات في الاستحمام؛ حسبما ورد في بيان الهيئة.

من جهتها، فقدت الأسيرة حنين محمد جابر (44 عامًا) من مخيم نور شمس، ثمانية كيلوغرامات من وزنها منذ اعتقالها في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بسبب سوء التغذية. وذكرت الهيئة أن جابر اعتُقلت أثناء نزهة مع أطفالها، بتهمة "إيواء ابنها" الذي تطارده سلطات الاحتلال.

وتابع "أما في ما يتعلق بالأسيرة فداء سهيل عساف (49 عاما) من بلدة كفر لاقف بمحافظة قلقيلية، فهي تعاني مرض سرطان الدم منذ عام، أي قبل اعتقالها، وقد داهمت قوات الاحتلال منزلها يوم 24 شباط/ فبراير 2025 واعتقلتها بحجة التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فخضعت للتحقيق ونُقلت إلى سجن ’الدامون’، وحُددت لها جلسة محكمة في يوم 21 أيار/ مايو 2025".

كما زار محامي الهيئة الأسيرة شهد ماجد حسن (23 عاما) من مدينة رام الله، المعتقلة منذ 5 آذار/ مارس 2025، والصادر بحقها حكم بالسجن الإداري 4 أشهر. وقالت حسن "اعتُقلتُ من منزلي، وبعدها نُقلتُ إلى سجن ’عوفر’ ثم إلى ’بيت إيل’، ثم إلى سجن ’هشارون’ لليلة واحدة، وبعدها إلى ’الدامون’. كانت رحلة عذاب، فالمعاملة سيئة جدا، وبقيتُ مقيدة طوال الوقت، وتعرضتُ للشتائم والإهانات طوال الطريق"؛ وفقا لما جاء في بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وأكدت الهيئة في ختام بيانها أن الظروف داخل سجن "الدامون" لا تتوافق مع أدنى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مطالبةً المؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الأسيرات الفلسطينيات.