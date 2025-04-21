"كسر السَّيف في بيت حانون"... كيف تفاعل مغرِّدون مع أوَّل كمائن القسَّام بعد استئناف الحرب؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

أثار "كمين كسر السيف" الذي نفذته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، شرق بيت حانون شمال قطاع غزة، تفاعلاً واسعاً على المستويين الشعبي والإعلامي، في ظل ما مثّله من ضربة نوعية وموجعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ اعتبره مغردون رسالة جلية بأن المقاومة ما زالت تستطيع المواجهة رغم استمرار الحرب على القطاع.

وظهر عناصر القسام وهم يعدون الكمين الذي وقع في شارع العودة شرق بيت حانون وينتظرون مرور القوة الإسرائيلية، ثم يستدفون سيارة الجيب التي انقلبت وأجهزوا على جميع من كانوا فيها من جنود الاحتلال.

العملية قوبلت بموجة تفاعل عارم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر وسم #كسر_السيف #بيت حانون قوائم التفاعل في فلسطين وعدة دول عربية. وعبّر نشطاء عن دعمهم للمقاومة، معتبرين أن الكمين يعكس جاهزية القسام وقدرته على ضبط توقيت ومكان المواجهة لصالحه.

وكتب أحد النشطاء: "القسام لا يكرر نفسه.. بل يصنع مفاجآت بعمليات نوعية كلما ظنّ الاحتلال أنه أحكم سيطرته على الأرض". فيما تداول آخرون مقاطع الفيديو التي نشرتها القسام لتوثيق كمين "بيت حانون" السابق، معتبرين أنها جزء من الحرب النفسية والإعلامية الفعالة التي تخوضها المقاومة.

ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي

تفاعل المستخدمون على منصة "X" مع العملية، حيث غرد الصحفي فايد أبو شمالة قائلاً: "القتال على طريقة القسام من نقطة صفر، وكمين كسر السيف رداً على عملية الاحتلال التي سماها الشجاعة والسيف... الشجاعة أصلاً مش موجودة".​

وجاء في تغريدة أيضا تعليقا على مشاهد كمين القسام: "كمين كسر السيف في بيت حانون كأنه يوم السابع من أكتوبر"، وورد في أخرى: "إنه يوم تحاسب فيه إسرائيل وتمرغ على تراب بيت حانون".

كما شارك العديد من المستخدمين مقاطع فيديو وصوراً توثق لحظة تنفيذ الكمين، معبرين عن إعجابهم بالتخطيط والتنفيذ المحكم للعملية.​

إلى المجاهدين وصانعي المجد وراكبي صهوة العز، إلى عشاق الجِنان وجُند الرحمن: سلمت أياديكم وسدد الله رميكم وثبت أقدامكم وتقبل جِهادكم ونصركم نصرا عزيزا مؤزرا#كسر_السيف pic.twitter.com/1gAWaPRgch — 𓂆الأَنْدَلُــسِـي (@_elhaj_96) April 21, 2025

وكتب رشيد ألواي، "جاهدوا صيفا وشتاء في عز الصقيع وتحت وهج الشمس و في أيام الفطر وأيام الصيام و أقاموا الحجة علينا جميعا، بوركت الأيادي الطاهرة يا تاج راسنا".

جاهدوا صيفا وشتاء في عز الصقيع وتحت وهج الشمس و في أيام الفطر وأيام الصيام و أقاموا الحجة علينا جميعا، بوركت الأيادي الطاهرة يا تاج راسنا ..#بيت_حانون #كتائب_القسام #غزه_تقاوم_وستنتصر_بأذن_الله #غزة_تُباد pic.twitter.com/bXthNz79yn — رشيد ألواي 𓂆 (@Rachid_Alouay) April 21, 2025

ورأى الناشط أدهم أبو سلمية أن "المشاهد المنشورة تعكس تحولًا واضحًا في نمط الاشتباك لدى المقاومة الفلسطينية، فبدلًا من المواجهة المفتوحة كما كان قبيل التهدئة الأخيرة، تلجأ الكتائب إلى كمائن نوعية مركّزة تعتمد على استخبارات دقيقة، ورصد متواصل لتحركات العدو".



وتابع أبو سلمية قائلا: "هذه الاستراتيجية الجديدة توفّر للمقاومة جملة من المزايا، أولا تقليل الخسائر البشرية في صفوفها عبر عمليات مباغتة لا تتطلب الانغماس في خطوط النار، وثانيا رفع الكلفة البشرية والمادية على العدو الصهيوني، عبر استهداف آلياته وجنوده بشكل مباغت ومدروس، وثالثا الحفاظ على القوة العسكرية من حيث العتاد والمجاهدون، واستخدامها في نقاط ذات أثر أكبر".

#تحليل..



بثّت #كتائب_القسام، الجناح العسكري لحركة #حماس، مشاهد مصوّرة لعملية نوعية أطلقت عليها اسم "كسر السيف"، نُفذت في منطقة بيت حانون شمال شرق قطاع #غزة، وهي من أبرز العمليات الميدانية التي ظهرت خلال الأسابيع الأخيرة. يمكن تفكيك مضمون هذه المشاهد من ثلاث زوايا: دلالات… pic.twitter.com/MX7hrRVCEX — أدهـم ابراهيم أبـو سلميـة (@pal00970) April 21, 2025

فيما أشار الباحث السياسي سعيد زياد إلى أن الكمين تجاوز أنساق العدو الهجومية وتحصيناته في بيت حانون، مما يدل على تطور نوعي في تكتيكات المقاومة.​

ويرى الدكتور رامي عبده، أن "مشاهد هجوم المقاومة في بيت حانون تُعيد للقضية الفلسطينية روحها الأولى، وتستحضر في الذاكرة بطولات الثوار بين عامي 1936 و1939، ثم عمليات التسلل والاشتباك التي نفّذها الفدائيون الفلسطينيون ضد المستعمرات الصهيونية بعد نكبة".

مشاهد هجوم المقاومة في بيت حانون تُعيد للقضية الفلسطينية روحها الأولى، وتستحضر في الذاكرة بطولات الثوار بين عامي 1936 و1939، ثم عمليات التسلل والاشتباك التي نفّذها الفدائيون الفلسطينيون ضد المستعمرات الصهيونية بعد نكبة 1948 pic.twitter.com/ga6X31NdrJ — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) April 21, 2025

يرى مراقبون أن هذا الكمين لا يندرج فقط في سياق المعركة الميدانية، بل هو امتداد للحرب على الوعي التي تخوضها المقاومة. إذ تسعى القسام من خلال هذا النوع من العمليات إلى إرسال رسائل مركبة: أنها ما زالت تحتفظ ببنك أهداف، وبنية تحتية فعالة، وقدرة عالية على استثمار نقاط ضعف الاحتلال.

كسر السيف …

هي رسائل ربانية من نار ويقين أن السلاح دونه الأرواح pic.twitter.com/YVjlpl0sfN — أيمن الهسي (@ayman_abed93) April 21, 2025

وتصدّرت بطولة بيت حانون المشهد في تعليقات وتغريدات واسعة، حيث أشاد ناشطون بصمود أبناء البلدة الواقعة شمال قطاع غزة، ودورهم البطولي في استنزاف قوات الاحتلال. واعتُبر الكمين الذي نُفذ في محيط البلدة تجسيداً لشجاعة الشباب المقاوم الذي يواجه بأدوات محدودة جيشًا مدججًا بالسلاح.

وقال مغرّدون إن بيت حانون أثبتت مجددًا أنها "بوابة النار" التي لا تُفتح إلا على جنود الاحتلال، وحيّوا أبناءها الذين سطروا صفحة ناصعة من المقاومة الميدانية والتكتيك العسكري النوعي.

كلما ظن المحتل أن المعركة حُسمت أربكه صمود مقاتل جائع من بيت حانون وكلما اشتد الحصار وخنقت الأنفاس تنفس الأمل من بين ركام بيت حانون وكلما حسبوا أن الأرض خلت من الأبطال خرج لهم أسد من بين الأنقاض من بيت حانون سلامٌ عليك يا بيت الحكايات التي لا تنتهي يا نبض الصبر وعنوان الكرامة🔥❤️ pic.twitter.com/61mAGY6FkG — Nael Abo Amsha (@nael_amsha) April 21, 2025

أخبرينا يا بيت حانون

عن مُجاهدكِ الهصور.🔥



بقلك رجعت نقطة صفر😂 ، الله محي الأبطال. 🤍 pic.twitter.com/hHoLcuFdBn — 𓂆مُحَمد عَلي (@mohali1926) April 21, 2025

أخبريهم يا بيت حانون

عن مجاهدك الهصور

كيف يهوي من اعتدى

عندما البطل يثور🔻#كمين_كسر_السيف pic.twitter.com/p5YjPqC9qC — رغد 𓂆🥷🏻🎀 (@shamss23) April 21, 2025

المقلوبة أساسها بيت حانون مش القدس ❤️ pic.twitter.com/PdEdExh1xL — بَهْاء | (@knkn308) April 21, 2025

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل أحد جنوده خلال معارك في قطاع غزة، وهو أول قتيل يتكبده منذ استئناف حرب الإبادة وإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 18 آذار/ مارس الماضي.



وذكر جيش الاحتلال في بيان، أن "الرقيب أول غالب سليمان النصاصرة (35 عاما) قُتل خلال الاشتباكات في شمال قطاع غزة"، مضيفا أن ثلاثة جنود آخرين أُصيبوا في المواجهات نفسها.