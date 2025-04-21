موقَّعةً قتلى وجرحى.. القسَّام تعلن استدراج قوَّة هندسية وتفجير نفق مفخَّخ شرق غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، أنها تمكنت من استدراج قوة هندسية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى "عين نفق" مفخخة بشكل مسبق، شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري، اليوم الإثنين، "بعد عودة مقاتلينا من خطوط القتال.. نؤكد إيقاع قوة هندسية إسرائيلية بين قتيل وجريح، بعد استدراجها لعين نفق مفخخة مسبقاً وتفجيرها، شرق حي التفاح شرق مدينة غزة".

وفي وقت سابق، كشفت وسائل الإعلام العبري، ظهر اليوم الاثنين، عن تعرّض عدد من جنود الاحتلال لحدث أمني صعب في معارك قطاع غزة.

وقالت مصادر عبرية إن 3 جنود أُصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة في جنود الاحتلال ببيت حانون شمال غزة.

وبثَّت كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، مشاهد نوعيَّة من كمين "كسر السيف" المركب الذي نفّذته ضد قوات الاحتلال قرب السياج الفاصل شرقي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأمس الأحد، أعلنت كتائب القسام عن تمكن مقاتليها من تنفيذ كمين "كسر السيف" شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري مقتضب عبر منصة تليجرام،إن مقاتليها استهدفوا جيبا عسكريا من نوع "storm" يتبع لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة بقذيفة مضادة للدروع وأوقعوا فيهم إصابات محققة.

وأضافت: "فور وصول قوة الإسناد التي هرعت للإنقاذ تم استهدافها بعبوة تلفزيونية 3 مضادة للأفراد وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

ويوم السبت، قتل جندي "إسرائيلي" وأصيب آخرون، في كمين مركب نفذته كتائب القسام ضد قوة إسرائيلية شرقي مدينة غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري، إن مقاتليها تمكنوا من تنفيذ "كمين مركب ضد قوة صهيونية متوغلة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".