"فضيحة جديدة".. رئيس الشاباك يكشف كواليس المواجهة مع نتنياهو

متابعة/ فلسطين أون لاين

قدّم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، اليوم الإثنين، تصريحين خطيين إلى المحكمة العليا، أحدهما سري، ضمن الالتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة بإقالته، معلنًا نيته الاستقالة قريبًا، ومشيرًا إلى أن السبب وراء القرار يعود إلى "توقع ولاء شخصي" منه لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وقال بار -في رسالته للمحكمة التي جاءت في 8 صفحات- إنه لا يعرف الأسباب التي دفعت الحكومة إلى إقالته من منصبه، وإن إقالته تمت لاعتبارات شخصية لرئيس الوزراء وليس بناء على اعتبارات مهنية.

وقال بار في تصريحه إن رئيس الحكومة حاول دفع الشاباك للعمل بما يتعارض مع معاييره المهنية، وطلب بحث قضايا أمنية بشكل غير موثّق بعد طرد الطاقم من الاجتماعات.

وكشف أن "نتنياهو ألمح لي أكثر من مرة بالتحرك ضد مواطنين يشاركون في الاحتجاجات والمظاهرات ضد الحكومة، كما طلب مني تزويده معلومات عنهم"، مشددا على أن "رئيس الوزراء نتنياهو مارس علي ضغوطا غير عادية ومتكررة، لكي أصدر توجيها يتيح له التصرف بطريقة تعيق سير المحاكمة".

وأضاف: "طلب مني استغلال صلاحيات الجهاز ضد معارضي رئيس الوزراء، ورفضت كتابة توصية تعفي نتنياهو من المثول أمام المحكمة بشأن قضايا الفساد"، كاشفا أن "السبب الأساسي لإقالتي هو التوقع مني أن أكون مواليا سياسيا لرئيس الوزراء".

وأضاف أن رفضه تنفيذ هذه التوجيهات، التي رأى فيها تجاوزًا لصلاحيات الجهاز، أدى إلى حملة إعلامية ضده وضد الجهاز على مواقع التواصل.

وأكد بار أنه يقدم هذا التصريح رغم "الثمن الباهظ"، وذلك حفاظًا على استقلالية الشاباك، مشددًا على خطورة محاولات استخدام الجهاز لأهداف سياسية أو شخصية.

وفي تصريحه السري الموجه للمحكمة ونتنياهو فقط، أشار بار إلى أن الضغوطات بدأت منذ أواخر 2024، وشملت أيضًا محاولة من نتنياهو لتجنيد الشاباك ضد الاحتجاجات المناهضة له، إلى جانب مطالبته بتأجيل شهادته في محاكمته الجنائية.

كما حذر بار من الاشتباه بوجود علاقات بين مستشارين مقربين من نتنياهو وقطر، معتبراً أن مثل هذه العلاقة قد تشكل خطرًا على أمن الدولة، خصوصًا في سياق مفاوضات تبادل الأسرى.

وفي تعقيبه، اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بمحاولة استخدام جهاز "الشاباك" للتجسس على المواطنين وتقويض الديمقراطية، واصفًا ذلك بـ"التهديد الخطير لأمن إسرائيل".

وأكد لابيد أن إفادة رئيس الشاباك، رونين بار، تُثبت أن نتنياهو لا يمكنه الاستمرار في منصبه، محذرًا من أن تعيينه رئيس الشاباك القادم سيشكل خطرًا حقيقيًا على الدولة ومواطنيها.

من جانبه، اعتبر رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان، أن ما كشفه بار يُعد "لائحة اتهام وإنذارًا صارخًا" ضد الحكومة الحالية، واصفًا نتنياهو بأنه "فوضوي يقود انقلابًا سلطويًا" ويشكّل خطرًا مباشرًا على أمن إسرائيل وسيادة القانون.

يُذكر أنه في 16 مارس/آذار الماضي، قرر رئيس الوزراء إقالة بار من منصب رئيس جهاز الشاباك، بعد الخلافات بينهما بشأن نتائج التحقيق في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن المحكمة العليا جمّدت القرار، ليتحول إلى موضوع جدل سياسي وقانوني.