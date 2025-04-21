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بلدية غزة: خط "ميكوروت" لا يكفي لتغطية احتياجات أحياء المدينة

21 ابريل 2025 . الساعة 17:08 بتوقيت القدس
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أزمة مياه متفاقمة في غزة جراء إيقاف الاحتلال لخطوط المياه
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت بلدية غزة، اليوم الاثنين، أن خط المياه الإسرائيلي "ميكوروت" غير قادر على تلبية احتياجات جميع أحياء المدينة، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي وتدمير محطة التحلية المركزية وعدد من الآبار وخزانات المياه.

وتعتمد مدينة غزة على خط "مكوروت" كمصدر للمياه التي تُضخ إلى السكان، ويؤدي تعطله إلى نقص حاد في كميات المياه المتاحة، في ظل بنية تحتية متهالكة وحصار مستمر يزيد من صعوبة صيانة وتطوير شبكات المياه بسبب الحرب على قطاع غزة.

وأوضحت البلدية في بيان صحفي أن مناطق واسعة في شمال المدينة وجنوبها الغربي تعاني من نقص حاد في المياه، مؤكدة أن العجز الأكبر يتركز في الأحياء الغربية، نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية خلال العدوان المتواصل.

ووفقًا لمعطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه، فإن أكثر من 85% من مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة تعطلت كليًا أو جزئيًا بفعل الهجمات الإسرائيلية، مما فاقم الأزمة بشكل غير مسبوق.

وبحسب الأرقام، تم تدمير نحو 1545 كيلومترًا من شبكات المياه والصرف الصحي بشكل كلي، إلى جانب 8.6 كيلومتر تضررت جزئيًا. كما تعرضت 47 محطة ضخ مياه صرف صحي للدمار، من بينها 20 محطة دُمّرت بالكامل و27 بشكل جزئي.

وتعاني غزة من أزمة مياه مزمنة، غير أن العدوان ضاعف من حدّتها، بعدما دمّر البنية التحتية المرتبطة بالمياه بشكل واسع، ما جعل الحصول على مياه نظيفة يوميًا تحديًا أساسياً لكثير من العائلات في القطاع المحاصر.

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#قطاع غزة #غزة

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