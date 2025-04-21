خمسون يومًا من العزلة... سكَّان غزَّة يواجهون الموت مشيًا على الأقدام

غزة/ صفاء سعيد

بعد نحو 50 يومًا من استئناف حرب الإبادة على قطاع غزة، يشهد القطاع أزمة مواصلات حادة وغير مسبوقة، تتفاقم يومًا بعد يوم نتيجة الحرب المدمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 555 يومًا.

وبلغت الأزمة ذروتها مع استمرار منع الاحتلال إدخال الوقود والسولار عبر معبر كرم أبو سالم، ما ألقى بظلاله القاتمة على حياة المواطنين اليومية، وأعاق قدرتهم على التنقل وأداء مهامهم الأساسية.

في الأشهر الأخيرة تصاعدت حدة الأزمة، إذ ارتفعت أسعار السولار إلى ما بين 65 و70 شيكلًا للّتر الواحد، بسبب منع إدخال الوقود، ما أدى إلى شلل شبه تام في حركة التنقل داخل القطاع، وتوقف وسائل النقل العام، وإجبار المواطنين على السير لمسافات طويلة أو دفع أجور باهظة.

الحاجة لطيفة حسنية (65 عامًا)، من حي الزيتون جنوب مدينة غزة، تعاني من أمراض مزمنة وتتطلب متابعة طبية أسبوعية في إحدى العيادات الحكومية، لكنها باتت عاجزة عن الوصول إليها بسبب الأزمة.

تقول لصحيفة "فلسطين": "لا أستطيع المشي بسبب ثقل وزني، ولا أجد وسيلة نقل تقلني للعلاج. عربات الحمير قليلة وخطيرة بالنسبة لي، واستئجار سيارة خاصة أمر لا أستطيع تحمّل تكلفته".

آدم سلمان، طالب في الثانوية العامة، يعاني أيضًا من آثار الأزمة، إذ يضطر للمشي ساعات يوميًا لحضور دروسه الخصوصية في حي الشجاعية، بعد أن نزحت عائلته إلى حي تل الهوا غرب غزة.

ويقول لـ"فلسطين": "الوسائل شبه معدومة، والأسعار خيالية. أبسط حقوقي كطالب أصبحت حلمًا صعب المنال. أرجو أن تتوقف الحرب سريعًا حتى أتمكن من تقديم امتحاناتي دون معيقات كما حصل العام الماضي".

لا تأتي أزمة المواصلات في غزة بمعزل عن سياسات الاحتلال الأخرى، بل تمثل جزءًا من منظومة العقاب الجماعي الهادفة إلى إنهاك السكان وكسر إرادتهم، عبر حرمانهم من مقومات الحياة الأساسية مثل الكهرباء والماء والعلاج والوقود، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

نور أبو زايدة، من سكان جباليا، تشارك حاليًا في جلسات دعم نفسي بغرب مدينة غزة، وتضطر للمشي أكثر من ساعة يوميًا للوصول. تقول: "إذا وجدت عربة كارو، أعتبر نفسي محظوظة". وتضيف: "توقّفنا عن زيارة أقاربنا بسبب أزمة المواصلات. حياتنا أصبحت مأساة حقيقية بكل معنى الكلمة".

ولم تقتصر تداعيات الأزمة على صعوبة التنقل وارتفاع التكاليف، بل امتدت لتشمل تعطل الإمدادات والمساعدات الإنسانية، مما يعيق جهود الإغاثة ويزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية.

تستمر أزمة المواصلات في قطاع غزة بحبس المواطنين داخل مناطقهم، وتعميق معاناتهم اليومية، لتصبح رحلة التنقل تحديًا إضافيًا ضمن سلسلة من الأزمات الخانقة التي يعيشها الغزيون، في ظل حرب إبادة وحصار مستمر، وغياب أفق للحلول، وهو ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لإنهاء هذه المأساة المتواصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين