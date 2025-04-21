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حماس: تصريحات وزراء الاحتلال حول فرض السيادة على الضَّفة امتدادٌ لسياسات الاستيطان

21 ابريل 2025 . الساعة 14:53 بتوقيت القدس
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حماس: تصريحات وزراء الاحتلال حول فرض السيادة على الضَّفة امتدادٌ لسياسات الاستيطان

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن التصريحات التي أطلقها عدد من وزراء حكومة الاحتلال، والتي دعوا فيها إلى فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، تمثل امتدادًا لسياسات الاستيطان العدوانية، ومحاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية عبر نهب الأرض وسرقتها من أصحابها الأصليين.

وقالت حماس في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن هذه التصريحات تعكس العقلية الاستعمارية والفاشية المتحكمة في منظومة الاحتلال، وتشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأضافت، أنّ "هذه التصريحات العلنية تضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها أمام مسؤولية التحرك الفوري، لمحاسبة الاحتلال ووقف سياساته التوسعية الإجرامية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

ودعت جماهير شعبنا الصابر المرابط إلى تصعيد المقاومة بكل أشكالها، ومواصلة الانتفاضة والاشتباك مع جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه، حتى كسر إرادة المحتل وقادته الفاشيين، وإفشال مخططاتهم التهويدية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #ضم الضفة #طوفان الأقصى

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