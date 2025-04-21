القوات المسلَّحة اليمنيَّة تُنفِّذ 4 عمليات ضدَّ أهدف أمريكيَّة و"إسرائيلية"

قالت القوات المسلّحة اليمنية، إنّ سلاح الجوِّ المسيرُ نفّذ عمليتينِ عسكريتينِ استهدفتْ هدفاً حيوياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ عسقلان المحتلة وأم الرشراش، جنوبي فلسطين المحتلة، وأخرى ضد أهداف أمريكية في البحرين العربي والأحمر.

وأوضحت القوات اليمينة، أنها استهدفت هدفًا حيويًا للاحتلال "الإسرائيلي" في منطقةِ عسقلان المحتلة، بطائرةٍ مسيرةٍ نوع يافا، فيما استهدفت الأخرى هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بطائرةٍ مسيرةٍ نوعِ صماد1".

وفي إطارِ التصدي للعدوانِ الأمريكيِّ على اليمن ورداً على المجازر ضد أهل اليمن والتي كان آخرَها مجزرةُ العاصمةِ صنعاءَ والتي راحَ ضحيتَها عشراتُ الشهداءِ والجرحى نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ عمليتينِ عسكريتينِ نوعيتين.

وأشارت القوات اليمنية إلى أنّ العملية الأولى نفذتْها القوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ ضدَّ حاملةِ الطائراتِ الأمريكيةِ "ترومان" والقطعِ التابعةِ لها شماليَّ البحرِ الأحمرِ وذلك بصاروخينِ مجنحينِ وطائرتينِ مسيرتين.

والأخرى نفذتْها القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوةُ الصاروخيةُ استهدفتْ حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةَ "فينسون" والقطعَ الحربيةَ التابعةَ لها في البحرِ العربي، وذلك بثلاثةِ صواريخَ مجنحةٍ وأربعِ طائراتٍ مسيرة، وفقًا للبيان.

وأكدت، أنّ العمليات العسكرية أهدافَها بنجاح، مشددةً على أنها ستواصلُ عملياتِها الإسناديةَ إلى عمقِ الكيانِ الصهيونيِّ في فلسطينَ المحتلةِ بوتيرةٍ متصاعدةٍ خلالَ الفترةِ المقبلةِ، وستواصلُ عملياتِها العسكريةَ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ في استهدافِ كافةِ القطعِ المعاديةِ ولن تثنيَها عشراتُ الغاراتِ الأمريكيةِ عن موقفِها المساندِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ في قطاعِ غزةَ حتى وقفِ العدوانِ عليهم ورفعِ الحصارِ عنهم.

المصدر / فلسطين أون لاين