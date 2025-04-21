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حماس تنعى البابا فرانسيس وتُثمِّن مواقفه الدَّاعمة لفلسطين

21 ابريل 2025 . الساعة 13:43 بتوقيت القدس
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حماس تنعى البابا فرانسيس وتُثمِّن مواقفه الدَّاعمة لفلسطين

نعى الدكتور باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وفاة البابا فرانسيس، مؤكدا أنه لعب دورًا مهمًا في تعزيز الحوار بين الأديان، تعزيز السلام في العالم.

وأثنى نعيم على سيرة البابا الراحل قائلا: “كان من أبرز الداعمين للحقوق الفلسطينية المشروعة، مشيرًا إلى مواقفه الواضحة والمبدئية ضد الحرب والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة خلال الشهور الأخيرة”.

وقال نعيم: “غياب شخصية كبيرة بهذه الأهمية والالتزام سيخلق فراغًا يصعب تعويضه”، مقدّمًا تعازيه لأهل الفقيد وأتباعه حول العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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