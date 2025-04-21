الصِّحَّة بغزَّة: 39 شهيدًا و 62 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصّحة، إنّ 39 شهيدًا ( منهم 2 شهيد انتشال)، و 62 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,864 شهيدًا و4,890 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 51,240 شهيدًا و 116,931 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصّحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



المصدر / فلسطين أون لاين