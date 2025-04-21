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بالأسماء: الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزَّة

21 ابريل 2025 . الساعة 11:10 بتوقيت القدس
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بالأسماء: الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزَّة

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، عن 10 أسرى من قطاع غزّة، عقب اختطافهم واعتقالهم في سجون الاحتلال، وإخفاء أخبارهم ومصيرهم عن عائلاتهم.

وقالت مصادر صحفية، إنّ 10 أسرى محررين من سجون الاحتلال وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

أسماء جميع الأسرى المفرج عنهم، صباح اليوم، والذين تم اعتقالهم على حاجز الإدارة المدنية عدا واحد من منطقة الزوايدة تم اعتقاله من "نتساريم":

1- مازن رمضان شعبان الكيلاني 
(بيت لاهيا)
2- خالد حسين يوسف سرور 
(بيت لاهيا)
3- أحمد مجدي أحمد قشقش
(بيت لاهيا)
4- إسامة صلاح الدين حسن أيوب ( بيت لاهيا)
5- هاني جمال أحمد صبح  
(بيت لاهيا)
6- محمد وائل محمد البله 
(بيت لاهيا)
7- بلال شحادة مطر الشيشي
(بيت لاهيا)
8- صبري علي عاشور سلامة 
(بيت لاهيا)
9- رامي رفيق حبوب 
(بيت لاهيا)
10- أحمد محمود أبو حور 
(الزوايدة)
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #أسرى غزة #طوفان الأقصى

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