فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس

رابط تسجيل مساعدات غزة: هيئة فلسطين العربية للإغاثة تفتح باب التسجيل للأسر المتضررة

مجازر لا تتوقَّف.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

الشِّفاء مستحيل في غزَّة.. جرحى بلا دواء وجوعى بلا طعام

من بينهم أسيرٌ محرر.. الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

خبيران عسكريان: مشاهد القسَّام "أسطورية" وتثبت صدق سرديَّتها

صرخةٌ من تحت الخيام: لا خبز.. لا ماء.. لا حياة

الاحتلال يهدم منزلين في بلدة نعلين غرب رام الله وبناية سكنيّة في الخليل

انتفاضة الشَّارع العربي.. صوت الشُّعوب أقوى من صمت الأنظمة

الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس

21 ابريل 2025 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
...
الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس

أعلن الفاتيكان، اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس، بعد صراع مع المرض.

وأفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل، لها بأن الفاتيكان أعلن، وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع مع المرض.

وظهر البابا فرانسيس، أمس الأحد، بمناسبة عيد الفصح المسيحي، من على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، ووجه عدة رسائل للعالم، في خطاب قرأه أحد معاونيه، وفق ما ذكره موقع "أخبار الفاتيكان".

ودعا البابا فرنسيس، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة قائلا؛ إن الحرب "الإسرائيلية" على القطاع تسبّب وضعًا إنسانيًا "مروعًا ومشينًا".

وقال البابا فرانسيس "يتوجّه فكري إلى شعب غزة، ولا سيما إلى الجماعة المسيحية فيها، حيث ما يزال النزاع الرهيب يولد الموت والدمار، ويسبب وضعا إنسانيا مروعا ومشينا".

ودعا  إلى "وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدة للشعب الذي يتضوّر جوعا، ويتوق إلى مستقبل يسوده السلام".

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الفاتيكان #البابا فرنسيس #عيد الفصح المسيحي #وفاة البابا فرنسيس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة