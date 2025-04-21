الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس

أعلن الفاتيكان، اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس، بعد صراع مع المرض.

وأفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل، لها بأن الفاتيكان أعلن، وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع مع المرض.

وظهر البابا فرانسيس، أمس الأحد، بمناسبة عيد الفصح المسيحي، من على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، ووجه عدة رسائل للعالم، في خطاب قرأه أحد معاونيه، وفق ما ذكره موقع "أخبار الفاتيكان".

ودعا البابا فرنسيس، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة قائلا؛ إن الحرب "الإسرائيلية" على القطاع تسبّب وضعًا إنسانيًا "مروعًا ومشينًا".

وقال البابا فرانسيس "يتوجّه فكري إلى شعب غزة، ولا سيما إلى الجماعة المسيحية فيها، حيث ما يزال النزاع الرهيب يولد الموت والدمار، ويسبب وضعا إنسانيا مروعا ومشينا".

ودعا إلى "وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدة للشعب الذي يتضوّر جوعا، ويتوق إلى مستقبل يسوده السلام".

المصدر / فلسطين أون لاين