فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس

رابط تسجيل مساعدات غزة: هيئة فلسطين العربية للإغاثة تفتح باب التسجيل للأسر المتضررة

مجازر لا تتوقَّف.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

الشِّفاء مستحيل في غزَّة.. جرحى بلا دواء وجوعى بلا طعام

من بينهم أسيرٌ محرر.. الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

خبيران عسكريان: مشاهد القسَّام "أسطورية" وتثبت صدق سرديَّتها

صرخةٌ من تحت الخيام: لا خبز.. لا ماء.. لا حياة

الاحتلال يهدم منزلين في بلدة نعلين غرب رام الله وبناية سكنيّة في الخليل

انتفاضة الشَّارع العربي.. صوت الشُّعوب أقوى من صمت الأنظمة

رابط تسجيل مساعدات غزة: هيئة فلسطين العربية للإغاثة تفتح باب التسجيل للأسر المتضررة

21 ابريل 2025 . الساعة 10:55 بتوقيت القدس
...
رابط تسجيل مساعدات غزة: هيئة فلسطين العربية للإغاثة تفتح باب التسجيل للأسر المتضررة

في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة، أعلنت هيئة فلسطين العربية للإغاثة والتنمية الأهلية عن إطلاق رابط إلكتروني لتسجيل طلبات المساعدة للأسر المتضررة في مختلف محافظات القطاع. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والغذائية والصحية إلى الفئات الأكثر احتياجًا من العائلات ذات الدخل المحدود، الأسر التي لا معيل لها، والحالات الإنسانية الحرجة ككبار السن والأيتام والمرضى المتضررين من العدوان والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأكدت الهيئة، التي تعتبر من المنظمات الإنسانية الفاعلة في دعم الشعب الفلسطيني وتسعى لتعزيز صموده المجتمعي والتدخل العاجل في أوقات الأزمات، على أهمية إدخال البيانات بدقة وشفافية عند التسجيل عبر الرابط الرسمي الذي تم نشره على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

رابط التسجيل في مساعدات هيئة فلسطين العربية للإغاثة والتنمية الأهلية: اضغط هنا

تجدر الإشارة إلى أن التسجيل لا يضمن الحصول الفوري على المساعدة، ولكنه خطوة ضرورية لبناء قاعدة بيانات يتم الاعتماد عليها عند تنفيذ البرامج الإغاثية، وسيتم التواصل مع الحالات التي تنطبق عليها المعايير عند توفر الإمكانيات.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #استنئناف حرب الإبادة الجماعية #رابط تسجيل مساعدات غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة