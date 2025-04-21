رابط تسجيل مساعدات غزة: هيئة فلسطين العربية للإغاثة تفتح باب التسجيل للأسر المتضررة

في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة، أعلنت هيئة فلسطين العربية للإغاثة والتنمية الأهلية عن إطلاق رابط إلكتروني لتسجيل طلبات المساعدة للأسر المتضررة في مختلف محافظات القطاع. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والغذائية والصحية إلى الفئات الأكثر احتياجًا من العائلات ذات الدخل المحدود، الأسر التي لا معيل لها، والحالات الإنسانية الحرجة ككبار السن والأيتام والمرضى المتضررين من العدوان والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأكدت الهيئة، التي تعتبر من المنظمات الإنسانية الفاعلة في دعم الشعب الفلسطيني وتسعى لتعزيز صموده المجتمعي والتدخل العاجل في أوقات الأزمات، على أهمية إدخال البيانات بدقة وشفافية عند التسجيل عبر الرابط الرسمي الذي تم نشره على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

رابط التسجيل في مساعدات هيئة فلسطين العربية للإغاثة والتنمية الأهلية: اضغط هنا

تجدر الإشارة إلى أن التسجيل لا يضمن الحصول الفوري على المساعدة، ولكنه خطوة ضرورية لبناء قاعدة بيانات يتم الاعتماد عليها عند تنفيذ البرامج الإغاثية، وسيتم التواصل مع الحالات التي تنطبق عليها المعايير عند توفر الإمكانيات.

المصدر / فلسطين أون لاين