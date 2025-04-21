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الوضع الإنساني مشين"

البابا فرنسيس يدعو لوقف إطلاق النار في غزَّة

21 ابريل 2025 . الساعة 10:19 بتوقيت القدس
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البابا فرنسيس يدعو لوقف إطلاق النار في غزَّة

دعا البابا فرنسيس، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة قائلا؛ إن الحرب "الإسرائيلية" على القطاع تسبّب وضعًا إنسانيًا "مروعًا ومشينًا".

وقال البابا فرانسيس بمناسبة "عيد الفصح" المسيحي، أمس الأحد، "يتوجّه فكري إلى شعب غزة، ولا سيما إلى الجماعة المسيحية فيها، حيث ما يزال النزاع الرهيب يولد الموت والدمار، ويسبب وضعا إنسانيا مروعا ومشينا".

ودعا البابا فرنسيس إلى "وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدة للشعب الذي يتضوّر جوعا، ويتوق إلى مستقبل يسوده السلام".

وللعام الثاني، أحيا المسيحيون في مدينة غزة شمال القطاع "عيد الفصح" بغياب البهجة المعتادة، نتيجة استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في شهرها التاسع عشر.

وبثّت الكنيسة التي لم تسلم من القصف الإسرائيلي خلال الإبادة المتواصلة، عبر صفحتها على فيسبوك فيديو مباشرا للصلوات والحاضرين الذين غاب السرور عن ملامحهم، كما هو الحال في هذا العيد الذي يعدّ الأهم لدى المسيحيين حول العالم.
 

المصدر / وكالات
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