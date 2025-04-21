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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الإثنين 21 أبريل 2025

21 ابريل 2025 . الساعة 10:12 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الإثنين 21 أبريل 2025

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الإثنين 21 أبريل 2025،  انخفاضاً طفيفاً آخر على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 5 درجات.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائماً جزئياً صباحاً يصبح صافياً وحاراً نسبياً خلال ساعات النهار ويميل للبرودة مساءً وليلاً.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا يوجد فرصة لسقوط أمطار.

- الأجواء نهاراً: صافية وحارة نسبياً.

- الأجواء ليلًا: باردة نسبياً.

- سرعة الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها ما بين 6-9 كم/س.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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