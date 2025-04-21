بقيادة المتطرّف يهودا غليك.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 114 مستوطنَا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأشارت إلى أنّ عضو الكنيست السابق المتطرف يهودا غليك قاد اقتحامات المستوطنين ومجموعة سياحية أمريكية، وقدّم لهم شروحات كاذبة عن "الهيكل المزعوم".

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين الوافدين للمسجد، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وتتواصل الدعوات لتكثيف الرباط وحشد أكبر عدد ممكن من المرابطين في المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات المستوطنين.