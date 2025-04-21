من بينهم أسيرٌ محرر.. الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين، حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية، تخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب أنس حسام حرب (20 عاما) من قرية اسكاكا شرق سلفيت، عقب مداهمة منزل عائلته والعبث بمحتوياته.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال بيت لحم، وتمركزت في مختلف أحيائه وشوارعه، وسيرت دورياتها الراجلة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي رام الله، أفادت مصادر محلية باعتقال الشيخ إبراهيم السبع ونجله أحمد، عقب اقتحام منزله في بلدة بيتونيا.

وفي القدس، أفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، فيما اعتقلت في ساعة متأخرة من مساء أمس، مواطنا من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وذكرت المصادر، أن من بين المعتقلين، الأسير المحرر أسيد ناصر الزير، والمواطن عبد الله علقم من مخيم شعفاط، خلال مروره على حاجز شعفاط العسكري في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من العمال من الضفة الغربية، خلال تواجدهم بحافلة في بلدة الطور بمدينة القدس.

وفي نابلس، قالت مصادر محلية، إن مركبات عسكرية اقتحمت منطقة الجبل الشمالي في المدينة وداهمت أحد المنازل وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته واعتقلت منه الشاب رامي البدوي.

وأضافت المصادر، أن قوة من جنود المشاة اقتحموا حارات عدة داخل مخيم بلاطة، ومنها الجماسين، والبادود، كما اقتحموا عددا من المنازل هناك وقاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها واعتقلوا منها الشاب أحمد أبو ذراع.

المصدر / وكالات