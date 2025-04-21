مجازر لا تتوقَّف.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 18 مارس/ آذار الماضي، استئناف حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة، بعد خرقه اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كلي، وارتكابه مجازر دامية بحق المواطنين مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، ومشددًا حصاره الخانق على القطاع.

وقالت وزارة الصّحة بغزة، يوم السبت الماضي، إنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,783 شهيدًا و 4,683 مصابًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51,157 شهيدًا و 116,724 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق قطاع غزة.

استشهد مواطن مدني وزوجته، فجر اليوم الإثنين، بقصف إسرائيلي مروحي استهدف خيمة للنازحين في مواصي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن طيران الاحتلال المروحي الحربي استهدف بغارة واحدة على الأقل خيام النازحين في منطقة المواصي، جنوب غربي مدينة خانيونس.

وارتقى 5 شهداء في قصف الاحتلال، منزلًا لعائلة بركة في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس.

وشنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارة على بلدة عبسان شرقي خان يونس، و3 غارات على مدينة رفح جنوب القطاع.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مكثف، الليلة، منطقة المواصي شمال غربي مدينة رفح، تزامنًا مع غارة "إسرائيلية" جنوب غرب خانيونس.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها وإطلاق النار شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستهدفت غارة جوية إسرائيلية منطقة أبو العجين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال حييّ الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما شنّ طيران الاحتلال المسير غارة في محيط محطة أبو قمر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.



المصدر / فلسطين أون لاين